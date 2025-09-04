Що прогнозують експерти крипторинку?
Очікується, що зниження ставки ФРС ухвалить на своєму засіданні 17 вересня, і це стане позитивним сигналом для ринку криптовалют. Про це розповів виконавчий директор компанії Crypto.com Кріс Маршалек, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Велика гра у крипті: що роблять гіганти, поки дрібні інвестори панікують
У схожій ситуації крипторинок опинився минулого року.
- Тоді ФРС знизила ключову ставку з 5,5% до 4,5%.
- Після цього вартість криптовалют зросла на 57% лише за 4 місяці.
Наразі експерти оцінюють у 91,8% ймовірність того, що ФРС таки пом'якшить свою монетарну політику у другій половині вересня. Особливо упевненість аналітиків у цьому зросла після того, як голова резервної системи Джером Пауелл виступив на зустрічі у Джексон-Хоулі.
Як пише "Мінфін", оптимістично до зростання ринку криптовалют ставиться і засновник компанії MN Capital Міхаель ван де Поппе.
- За його словами, історично вересень для ринку був позитивним місяцем.
- Головна ж корекція відбулася у серпні, коли біткоїн впав майже на 10%.
Так, можлива глибша корекція, але чим ближче до засідання ФРС, тим менше шансів, що корекція триватиме, особливо якщо біткоїн проб’є позначку 112 000 доларів,
– додав ван де Поппе.
Чому вартість криптовалют залежить від ключової ставки?
Вартість криптовалют залежить від ключової ставки Федеральної резервної системи США (ФРС), оскільки вона визначає вартість кредитів і рівень доходності традиційних фінансових інструментів. Коли ФРС підвищує ставку, долар стає привабливішим для інвесторів, а гроші коштують дорожче, що знижує попит на ризикові активи, включно з криптовалютами.
Навпаки, зниження ставки робить кредити дешевшими і стимулює інвесторів шукати прибутковіші альтернативи, такі як біткоїн чи інші цифрові активи, що може спричинити їхнє подорожчання.
Вартість криптовалют: що відомо?
- У липні запровадження США нових тарифів на імпорт сколихнуло ринок валют, у тому числі й криптовалют. На фоні високих ставок долар зріс, а вартість біткойна сягнула нових рекордів. Натомість канадський долар, євро, австралійський долар та інші валюти втратили в ціні.
- А вже 14 липня біткойн уперше в своїй історії перетнув позначку у 120 000 доларів і встановив новий рекорд. Криптовалюти здорожчала на 30% порівнюючи з груднем 2024 року. Це відбулося, зокрема, через високий попит біржових фондів.
- Однак останніми тижнями власники цифрових грошей влаштували масовий розпродаж біткойна. Лише у п'ятницю, 29 серпня. інвестори продали 97 тисяч біткойнів на суму майже 3 мільярди доларів, що обвалило крипторинок.