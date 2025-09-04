Что прогнозируют эксперты крипторынка?
Ожидается, что снижение ставки ФРС примет на своем заседании 17 сентября, и это станет позитивным сигналом для рынка криптовалют. Об этом рассказал исполнительный директор компании Crypto.com Крис Маршалек, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
В похожей ситуации крипторынок оказался в прошлом году.
- Тогда ФРС снизила ключевую ставку с 5,5% до 4,5%.
- После этого стоимость криптовалют выросла на 57% всего за 4 месяца.
Сейчас эксперты оценивают в 91,8% вероятность того, что ФРС таки смягчит свою монетарную политику во второй половине сентября. Особенно уверенность аналитиков в этом возросла после того, как председатель резервной системы Джером Пауэлл выступил на встрече в Джексон-Хоули.
Как пишет "Минфин", оптимистично к росту рынка криптовалют относится и основатель компании MN Capital Михаэль ван де Поппе.
- По его словам, исторически сентябрь для рынка был положительным месяцем.
- Главная же коррекция произошла в августе, когда биткоин упал почти на 10%.
Так, возможна более глубокая коррекция, но чем ближе к заседанию ФРС, тем меньше шансов, что коррекция продлится, особенно если биткоин пробьет отметку 112 000 долларов,
– добавил ван де Поппе.
Почему стоимость криптовалют зависит от ключевой ставки?
Стоимость криптовалют зависит от ключевой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС), поскольку она определяет стоимость кредитов и уровень доходности традиционных финансовых инструментов. Когда ФРС повышает ставку, доллар становится более привлекательным для инвесторов, а деньги стоят дороже, что снижает спрос на рисковые активы, включая криптовалюты.
Наоборот, снижение ставки делает кредиты дешевле и стимулирует инвесторов искать более прибыльные альтернативы, такие как биткоин или другие цифровые активы, что может привести к их подорожанию.
Стоимость криптовалют: что известно?
- В июле введение США введение США новых тарифов на импорт всколыхнуло рынок валют, в том числе и криптовалют. На фоне высоких ставок доллар вырос, а стоимость биткойна достигла новых рекордов. Зато канадский доллар, евро, австралийский доллар и другие валюты потеряли в цене.
- А уже 14 июля биткойн впервые в своей истории пересек отметку в 120 000 долларов и установил новый рекорд. Криптовалюта подорожала на 30% по сравнению с декабрем 2024 года. Это произошло, в частности, из-за высокого спроса биржевых фондов.
- Однако в последние недели владельцы цифровых денег устроили массовую распродажу биткойна. Только в пятницу, 29 августа. инвесторы продали 97 тысяч биткойнов на сумму почти 3 миллиарда долларов, что обвалило крипторынок.