Что прогнозируют эксперты крипторынка?

Ожидается, что снижение ставки ФРС примет на своем заседании 17 сентября, и это станет позитивным сигналом для рынка криптовалют. Об этом рассказал исполнительный директор компании Crypto.com Крис Маршалек, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Большая игра в крипте: что делают гиганты, пока мелкие инвесторы паникуют

В похожей ситуации крипторынок оказался в прошлом году.

Тогда ФРС снизила ключевую ставку с 5,5% до 4,5%.

После этого стоимость криптовалют выросла на 57% всего за 4 месяца.

Сейчас эксперты оценивают в 91,8% вероятность того, что ФРС таки смягчит свою монетарную политику во второй половине сентября. Особенно уверенность аналитиков в этом возросла после того, как председатель резервной системы Джером Пауэлл выступил на встрече в Джексон-Хоули.

Как пишет "Минфин", оптимистично к росту рынка криптовалют относится и основатель компании MN Capital Михаэль ван де Поппе.

По его словам, исторически сентябрь для рынка был положительным месяцем.

Главная же коррекция произошла в августе, когда биткоин упал почти на 10%.

Так, возможна более глубокая коррекция, но чем ближе к заседанию ФРС, тем меньше шансов, что коррекция продлится, особенно если биткоин пробьет отметку 112 000 долларов,

– добавил ван де Поппе.

Почему стоимость криптовалют зависит от ключевой ставки? Стоимость криптовалют зависит от ключевой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС), поскольку она определяет стоимость кредитов и уровень доходности традиционных финансовых инструментов. Когда ФРС повышает ставку, доллар становится более привлекательным для инвесторов, а деньги стоят дороже, что снижает спрос на рисковые активы, включая криптовалюты.

Наоборот, снижение ставки делает кредиты дешевле и стимулирует инвесторов искать более прибыльные альтернативы, такие как биткоин или другие цифровые активы, что может привести к их подорожанию.

Стоимость криптовалют: что известно?