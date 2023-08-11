Оживление на черном рынке: сколько стоит доллар сегодня

В банках доллар за сутки не претерпел существенных изменений. Впрочем, несущественный рост стоимости произошел на черном рынке.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 11 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37 гривен (без изменений против 10 августа), а продажа – 37,6 гривны (+5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,8 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 41,6 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,35 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,49 гривны (+4 копейки).

(+4 копейки), а продажа – (+4 копейки). Евро покупают по 41,2 гривны (+5 копеек), а продают за 41,45 гривны (+10 копеек).

Каким будет курс на следующей неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в течение 14 – 20 августа на наличном валютном рынке будут продолжаться "инерционные" процессы, которые могут сказаться на курсовом коридоре.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курс доллара останется в пределах 37 – 37,5 гривны, а на курс евро будет влиять прежде всего международный курс пары доллар/евро, поэтому коридор допустимых изменений будет, как и двумя неделями ранее, в границах 40,7 – 42 гривен.

По прогнозам Лесового, относительная стабильность на валютном рынке будет продолжаться до начала осени.

До осени не стоит ожидать глобальных "движений" в сторону, например, единого курса. Кроме того, на наличный рынок будет давить нерешенная проблема экспорта украинской сельхозпродукции и активизация наступательных действий ВСУ.

– говорит Лесной.

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