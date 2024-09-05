От 44 до 46 гривен: какой курс евро прогнозируют на следующей неделе

Ожидается, что европейская валюта может как дорожать, так и дешеветь. Впрочем, любые изменения будут несущественными и в пределах нынешних показателей.

Каким будет рынок на пересечении сентября

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что на следующей неделе курсовые колебания будут как в сторону уменьшения, так и в сторону подорожания.

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Он добавил, что "система" изменений, которая была образована в результате действия режима управляемой гибкости, будет сохранена.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Поэтому любые изменения в ежедневном разрезе будут незначительными и вполне ожидаемыми.

Какими будут общие характеристики рынка

Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 1 – 1,3 гривны за евро.

межбанк – до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 1 – 1,3 гривны за евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,5 – 0,7 за евро.

комбанки – 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,5 – 0,7 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – до 0,5 грн за евро.

Обратите внимание! С 9 сентября по 15 сентября коридоры валютных колебаний могут составлять на межбанке – 44 – 46 гривен за евро, а на наличном рынке – 44 – 46,5 гривны за евро.

Лесовой отмечает, что ситуация на рынке будет находиться в "полуавтоматическом" состоянии, где курсовые изменения будут продиктованы рынком, а НБУ будет предотвращать любые негативные явления.