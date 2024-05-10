Стоимость электроэнергии в Украине может вырасти уже с 1 июня: на сколько повысят тариф

Значительная часть украинской энергетики повреждена, поэтому правительство вынуждено прибегать к таким мерам как повышение тарифа на свет. Как считает Кучеренко, цены на свет могут вырасти уже в скором времени.

На сколько повысят тариф для бытовых потребителей

Алексей Кучеренко, первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике, сообщил в прямом эфире, что Кабинет министров Украины намерен повысить тариф на свет для бытовых потребителей до 4 гривен, передает 24 Канал.

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Это примерно в полтора раза выше, чем сейчас. Однако депутат подчеркнул, что дискуссии с правительством о показе нового тарифа на электроэнергию в Украине все еще продолжаются. Такое повышение Кучеренко спрогнозировал уже с 1 июня.

Я знаю, что обсуждается цена в диапазоне 3,5 – 5 4 гривны,

– сказал нардеп.

Почему хотят повысить тариф на свет

В то же время Александр Кучеренко отметил, что 8 мая тепловые станции Украины были атакованы Россией. Многие украинские энергетические объекты повреждены, поэтому правительство вынуждено принимать меры, таких как повышение тарифов на электроэнергию.

Но как-то жизнь будет балансировать саму ту ситуацию, в которой оказалась энергетика Украины,

– подчеркнул нардеп.

По его словам, были потеряны определенные мощности, однако преимущественно были отключены предприятия, что не задело бытовых потребителей. Это, по мнению Кучеренко, можно рассматривать как "политическое решение".