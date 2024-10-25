Официальный курсы опустились: евро снова существеннее всего

За последние сутки доллар потерял всего 1 копейку в цене, в то время, как евро подешевело на 11 копеек. Со следующего понедельника стоимость обеих валют вырастет.

Официальный курс 25 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,26 гривны. То есть цена валюты упала на 1 копейку против 24 октября.

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Официальный курс евро взамен составляет 44,54 гривны. То есть, цена выросла на 11 копеек.

По состоянию на 28 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,31 гривны,

евро – 44,71 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 25 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,55 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,55 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 40,86 гривны, продажа – 41,53 гривны.

Прогноз курса доллара на следующей неделе

По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, последний день октября официальный курс доллара застынет на отметке 41,3 – 41,5 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка За этот же период рост инфляции суммарно может составить около 2 – 2,5%. В 2024 году показатель в целом достигнет 8,3 – 8,5%.

Важно! Любые возможные ответы курса на инфляционное давление будут гаситься регулятором.