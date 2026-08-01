В Киеве снова подорожал проезд: сколько теперь стоит поездка на маршрутке

С 1 августа в Киеве выросла стоимость проезда в большинстве маршруток. До этого, 15 июля, новые тарифы ввели и в коммунальном транспорте столицы.

24 Канал рассказывает , сколько будет стоить проезд в столице с 1 августа.

Сколько нужно заплатить за проезд в транспорте Киева?

С 1 августа в Киеве вступили в силу новые тарифы на проезд в большинстве маршруток. После повышения стоимость одной поездки составляет 20 или 25 гривен в зависимости от маршрута. Ранее, с 15 июля, подорожал проезд и в коммунальном транспорте столицы.

Руководитель Общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Мойсеенко рассказал"Суспильному", что главными причинами повышения тарифов стали нехватка водителей, подорожание топлива, запчастей и технического обслуживания транспорта. Он пояснил, что после изменения правил бронирования работников от мобилизации многие водители не хотят выходить на маршруты, поэтому перевозчики вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать персонал.

По новым тарифам маршрутки, где раньше проезд стоил 10 гривен, теперь берут 20 гривен, а маршруты с тарифом 20 гривен подорожали до 25 гривен. В то же время на коротких маршрутах №240 и №241 в Лесном массиве стоимость поездки пока осталась на уровне 20 гривен.

В коммунальном транспорте Киева – метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и фуникулере – с 15 июля разовый билет стоит 30 гривен.

При этом для пассажиров действует система скидок: чем больше поездок приобрести заранее, тем дешевле будет каждая из них. Так, при покупке 50 поездок стоимость одной составляет 25 гривен. Также доступны месячные проездные на 46, 62, 92 или 124 поездки, а безлимитный проездной на все виды общественного транспорта стоит 3656 гривен.

Льготы на проезд остаются в силе. Студенты оплачивают 50% стоимости месячного проездного, а школьники в течение учебного года пользуются общественным транспортом бесплатно. В период летних каникул для них действует тариф в размере 25% от полной стоимости проезда.

Напомним, с 22 июля проезд в Kyiv City Express подорожал вдвое. Разовый билет стал стоить от 30 гривен в приложениях "Укрзализныця" и "Киев Цифровой", а при покупке в кассе или у проводника – 37 гривен. В Укрзализныце пояснили, что тариф повысили из-за роста расходов на эксплуатацию, ремонт и электроэнергию, а также из-за задолженности Киева за перевозку льготников, которая превысила 10 миллионов гривен.