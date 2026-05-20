Стоимость проезда в общественном транспорте: какие цены в разных городах Украины

В последнее время некоторые города и области начали поднимать тарифы на проезд в транспорте. Где и сколько надо заплатить за поездку, читайте дальше.

Сколько стоит проезд в разных городах Украины?

О том, какая стоимость поездок в украинских городах, пишет Винница.info.

Стоимость проезда в общественном транспорте обычно определяет городская власть. Относительно маршруток – здесь цены устанавливают частные перевозчики, которым и принадлежит транспорт. Именно поэтому, ценовые показатели отличаются.

В частности в каждом городе действует своя система или политика тарифов. Например, Харьков с начала полномасштабного вторжения сделал бесплатным проезд в:

метро;

трамваях;

автобусах.

Но за проезд в маршрутке нужно платить от 25 гривен.

В то же время на ресурсе отмечается, что в течение мая-августа стоимость проезда в некоторых регионах может вырасти.

У Виннице проезд в трамваях и троллейбусах стоит 12 гривен. За поездку в муниципальном автобусе или маршрутном такси нужно заплатить 15 гривен.

У Хмельницком поездка в троллейбусе стоит 9 гривен, в маршрутках и автобусах – 15 гривен.

Черкассы имеют разную стоимость для поездок в троллейбусах и автобусах, в зависимости от формы расчета. Если наличными – 20 гривен, карточкой – 15 гривен. За маршрутку местные платят 25 гривен.

У Киеве за метро, автобусы, троллейбусы, трамваи и фуникулер надо отдать 8 гривен. Проезд в маршрутках стоит от 15 до 25 гривен. Цена на поездки на городской электричке составляет 15 гривен.

Чернигов и Черновцы имеют одинаковые тарифы. Проезд в троллейбусах по 10 гривен, в маршрутках и автобусах – по 20 гривен.

Запорожье: стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах – 15 гривен. Поездка в маршрутке стоит 17 – 18 гривен.

Поездки троллейбусом или автобусом в Херсоне стоят 6 гривен. За маршрутку надо платить 8 гривен. В целом такие цены являются одними из самых низких в Украине.

Цена на проезд в трамваях и троллейбусах Николаева отличаются в зависимости от вида билетов. Так, разовый билет стоит 15 гривен. А если заплатить через QR-код – 12 гривен. Поездки в автобусах города – 20 гривен, в маршрутках – 25 гривен.

Одесские трамваи и троллейбусы курсируют за плату в 15 гривен, маршрутки – 20 гривен.

У Житомире проезд в трамваях и троллейбусах при оплате траспортной карточкой стоит 12 гривен. Если платить банковской карточкой – 14 гривен. Разовый билет с QR-кодом обойдется в 20 гривен. Цена на поездки автобусами и маршрутками – 18 гривен.

Проезд в автобусах Ужгорода стоит 20 гривен, если платить безналично. Если оплата наличными – 23 гривны.

Львов тоже имеет разные цены в зависимости от способов оплаты. Так, оплата "ЛеоКарт" через саму карточку или через приложение – 23 гривны. Если платить бесконтактно банковской карточкой через Apple Pay/Google Pay – 26 гривен. Рассчитаться за проезд наличными у водителя будет стоить 30 гривен.

Троллейбусы Луцка курсируют по 8 гривен оплаты. Проезд в маршрутках города стоит 24 гривны.

У Тернополе по электронному билету "Социальная карта тернополянина" проезд стоит 5 гривен, по обычному электронному билету – 17 гривен. Оплата через банковскую карточку или разовым проездным – 20 гривен.

Ивано-Франковсктариф на коммунальный транспорт – 25 гривен. Если платить банковской карточкой или через QR-код – 20 гривен. По карточке "Галка" – цена 15 гривен и для студентов – 12 гривен. Проезд в местных маршрутках – 20 гривен.

Сумы тоже является одним из тех регионов, где проезд самый дешевый. Поездка в автобусе или троллейбусе – 8 – 10 гривен, в маршрутке – 15 гривен.

Троллейбусы Полтавы возят пассажиров за 10 гривен, автобусы – за 12 гривен, маршрутки – 15 гривен.

У Кропивницком проезд в троллейбусе стоит 8 гривен, в автобусе – 10 гривен, а в маршрутном такси – 15 гривен.

Днепропетровские трамваи, троллейбусы и метро берут оплату в 10 гривен. Маршрутки и автобусы просят вдвое больше – 20 гривен.

У Ровно цены на проезд в троллейбусах колеблются от 12 до 14 гривен, в зависимости от формы расчета. Маршрутки и автобусы – по 18 гривен.

То есть сейчас самая высокая стоимость проезда во Львове – для расчета наличными (30 гривен).

А минимальные показатели имеют Херсон и Сумы, где поездка в троллейбусе стоит всего 6 гривен. К городам, где поездки самые дешевые, также относятся Полтава, Хмельницкий и Кропивницкий.

Что известно о стоимости проезда в Киеве?

18 мая КГГА предложили новые тарифы для коммунального транспорта в столице. Так, разовая поездка может стоить 30 гривен.

В то же время киевляне создали петицию о прекращении повышения тарифов. Заявление набрало необходимые 6 тысяч голосов для рассмотрения менее чем за сутки. Поэтому, местные не одобряют соответствующего решения властей по повышению цен на проезд.

Как отметил Руководитель Общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевщины" Игорь Моисеенко для РБК-Украина, предложенные тарифы оправданы и справедливы. Но есть нюансы в том, к кому именно их применять.

То есть, если ты живешь и работаешь в Киеве, то платишь в городскую казну налоги. Поэтому для местных тариф должен быть не более 15 грн за билет. Если ты просто приехал в город, тогда цена может быть 30 грн. Такая модель сейчас функционирует во Львове,

– пояснил эксперт.

В то же время если власти Киева окончательно утвердят предлагаемые тарифы, то уже после 1 июня частные перевозчики тоже могут изменить цены на проезд. Сейчас же в киевских маршрутках стоимость поездки составляет 20 гривен. Последний раз тариф меняли на +5 гривен в середине марта 2026 года.

К слову, специалисты общественной организации "Пассажиры Киева" сравнили тарифы на проезд (предлагаемые от 18 мая) с европейскими ценами. По результатам оказалось, что 30 гривен за поездку – это одна из самых дорогих стоимостей в Европе.

Украина будет на 4 месте в рейтинге самого дорогого коммунального транспорта. Первую тройку закрывают цены на проезд в Лондоне, Амстердаме и Стокгольме.



Рейтинг цен на проезд за рубежом и в Киеве / Инфографика "Пассажиры Киева"

Что известно о стоимости проезда во Львове?

30 гривен по наличному расчету, которые сейчас установили в городе Льва является самым дорогим тарифом в Украине. В то же время известно, что Львов обновил тарифы с 16 мая.

Горсовет объяснил решение тем, что в мае прошлого года, когда последний раз пересматривали цены, стоимость бензина была на уровне 48 гривен/литр. Сейчас же топливо стоит более 90 гривен.

Хотя местные перевозчики обращались в горсовет с просьбой поднять тарифы еще в марте, тогда получили отказ.