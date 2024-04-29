Что будет с ценами на топливо в мае: ожидать ли роста стоимости

Стоимость топлива существенно выросла с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И, как стало известно, оживление цены происходит не из-за растущего спроса.

Что будет с ценой на топливо в мае

Как объясняет 24 Каналу эксперт Сергей Куюн, в мае не стоит ждать потрясений по стоимости на рынке. Дело в том, что скачки цен могут случиться только в одном случае – если будет меняться цена в мире.

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Сергей Куюн Директор консалтинговой группы А-95 Как будет вести себя мировой рынок, пока никто не может сказать. Видим, что все били тревогу по ситуации с Израилем и Ираном, цена на нефть по 150 долларов за баррель и тому подобное. А в результате цена пошла вниз. Или, например, не бейте по российским заводам, потому что цена будет дороже. Но цена упала.

Куюн также объяснил, что на рост стоимости топлива влияет два основных фактора – мировые цены и курс доллара. То есть, если в начале года нефть стоила 77 долларов за баррель, то сегодня почти 90 долларов. В то же время не стоит забывать, что каждая гривна в курсе доллара – это 80 копеек дополнительно в цене топлива.

Вот был там доллар 38 гривен, сегодня он уже в среднем 39,5 гривны. То есть полторы гривны добавил, а это соответственно 1,2 гривны к цене топлива исключительно вследствие курса,

– объясняет Куюн.

Какая стоимость топлива в Украине

По состоянию на 29 апреля, по данным консалтинговой группы А-95, топливо стоит: