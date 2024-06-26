Доллар и евро снова подорожали
В банках и обменниках за сутки наблюдается рост цены валют. Существеннее всего подорожал доллар в обменниках. В то же время на черном рынке происходит несущественный спад стоимости.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 26 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,45 гривны (+5 копеек против 25 июня), а продажа – 40,95 гривны (+5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,45 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 44,10 гривны (+10 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,79 гривны (-2 копейки), а продажа – 40,88 гривны (-2 копейки).
- Евро покупают за 43,90 гривны (-5 копеек), а продают за 44,05 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 40,65 гривны (+18 копеек), а продают – за 41,05 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 43,75 гривны (+10 копеек), а продажа – 44,15 гривны (-9 копеек).
Сколько может стоить доллар
Эксперт Борис Кушнирук рассказал 24 Каналу, что на сегодня курс американской валюты зависит от Национального банка. Кроме того, в Украине импорт вдвое превышает экспорт, а это означает, что мы "живем" за счет внешней помощи, которую предоставляют партнеры.
Итак, золотовалютные резервы – это фактически тот источник, из которого формируется курс. И, в принципе, Национальный банк может установить курс на уровне, как 35 гривен, так и 45 гривен.
Кушнирук объясняет, что он сторонник именно медленной девальвации, но прогнозируемой. Это означает, что бизнес и население должны знать, в какие сроки и в каком объеме она будет проведена.
Например, Нацбанк должен принять решение, что нужно провести девальвацию на 10%, или на 12%. Поэтому, дважды в месяц проводится девальвация на пол процента, условно говоря,
– добавляет эксперт.
По мнению Бориса Кушнирука, проблемой является то, что Нацбанк не дает четкого ответа, а это, в свою очередь, создает "непрозрачность".