Доллар и евро снова подорожали

В банках и обменниках за сутки наблюдается рост цены валют. Существеннее всего подорожал доллар в обменниках. В то же время на черном рынке происходит несущественный спад стоимости.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 26 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,45 гривны (+5 копеек против 25 июня), а продажа – 40,95 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,45 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 44,10 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,79 гривны (-2 копейки), а продажа – 40,88 гривны (-2 копейки).

(-2 копейки), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают за 43,90 гривны (-5 копеек), а продают за 44,05 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,65 гривны (+18 копеек), а продают – за 41,05 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(+18 копеек), а продают – за (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,75 гривны (+10 копеек), а продажа – 44,15 гривны (-9 копеек).

Сколько может стоить доллар

Эксперт Борис Кушнирук рассказал 24 Каналу, что на сегодня курс американской валюты зависит от Национального банка. Кроме того, в Украине импорт вдвое превышает экспорт, а это означает, что мы "живем" за счет внешней помощи, которую предоставляют партнеры.

Борис Кушнирук Экономист Итак, золотовалютные резервы – это фактически тот источник, из которого формируется курс. И, в принципе, Национальный банк может установить курс на уровне, как 35 гривен, так и 45 гривен.

Кушнирук объясняет, что он сторонник именно медленной девальвации, но прогнозируемой. Это означает, что бизнес и население должны знать, в какие сроки и в каком объеме она будет проведена.

Например, Нацбанк должен принять решение, что нужно провести девальвацию на 10%, или на 12%. Поэтому, дважды в месяц проводится девальвация на пол процента, условно говоря,

– добавляет эксперт.

По мнению Бориса Кушнирука, проблемой является то, что Нацбанк не дает четкого ответа, а это, в свою очередь, создает "непрозрачность".





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