Курс злотого падает: где выгоднее купить и обменять валюту

После стремительного роста, злотый почувствовал небольшое падение. Курс валюты снизился на 11 копеек всего за один день. Как отреагировали банки и обменники на изменение курса, читайте дальше.

Какой официальный курс злотого в Украине сейчас

По состоянию на 27 марта, официальный курс злотого в Украине достиг – 10,73 гривны (-11 копеек по сравнению с 26 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злого в банках и обменниках

Согласно данным "Минфина", курс злотого в Украине изменился так:

у банках средний курс покупки составляет – 10,40 гривны за злотый (без изменений), продажи – 11,05 гривны за злотый (без изменений);

средний курс покупки составляет – 10,40 гривны за злотый (без изменений), продажи – 11,05 гривны за злотый (без изменений); а в обменниках средний курс покупки – 10,70 гривны за злотый (-2 копейки), продажи – 10,80 (без изменений).

Во сколько обойдется покупка 100 злотых сегодня

покупка 100 злотых в банке обойдется в среднем в – 1 105 гривен;

обойдется в среднем в – 1 105 гривен; в обменниках приобрести 100 злотых можно ориентировочно за – 1 080 гривен.

Сколько можно получить за 100 злотых сегодня

если сдавать 100 злотых в банк, можно получить в среднем – 1 040 гривен;

можно получить в среднем – 1 040 гривен; при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить примерно – 1 070 гривен.

Обратите внимание! Курс валюты напрямую зависит от финансового учреждения, где происходит обмен.