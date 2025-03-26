Какой официальный курс злотого в Украине сейчас
По состоянию на 26 марта, официальный курс злотого в Украине достиг – 10,84 гривны (+8 копеек по сравнению с 25 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злого в банках и обменниках
Согласно данным "Минфина", курс злотого в Украине изменился так:
- у банках средний курс покупки составляет – 10,40 гривны за злотый (без изменений), продажи – 11,05 гривны за злотый (без изменений);
- а в обменниках средний курс покупки – 10,72 гривны за злотый (без изменений), продажи – 10,80 (без изменений).
Во сколько обойдется покупка 100 злотых сегодня
- покупка 100 злотых в банке обойдется в среднем в – 1 105 гривен;
- в обменниках приобрести 100 злотых можно ориентировочно за – 1 080 гривен.
Сколько можно получить за 100 злотых сегодня
- если сдавать 100 злотых в банк, можно получить в среднем – 1 040 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить примерно – 1 072 гривны.
Обратите внимание! Курс валюты напрямую зависит от финансового учреждения, где происходит обмен.