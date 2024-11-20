Европа на грани нового долгового кризиса: ЕЦБ бьет тревогу

Европейский центральный банк предупреждает о риске нового долгового кризиса в еврозоне. Причиной может стать медленный экономический рост, высокий уровень государственного долга и политическая нестабильность.

Действительно ли Европа на грани кризиса

В ежегодном обзоре финансовой стабильности ЕЦБ заявил, что "повышенный уровень долга и значительный бюджетный дефицит" создают серьезную угрозу для экономики блока, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Особое беспокойство вызывает возвращение "сомнений рынка относительно устойчивости суверенного долга".

Среди основных проблем указано слабые темпы экономического роста, а также политическую неопределенность, в частности после недавних выборов во Франции. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос также обратил внимание на хроническое игнорирование фискальных правил ЕС некоторыми странами-членами.

Обратите внимание! Государства, такие как Италия и Испания, которые ранее оказались в эпицентре кризиса еврозоны, все еще имеют стоимость заимствований ниже, чем во время пиковых потрясений более десяти лет назад. Однако все больше опасений вызывают долговые обязательства Франции, что усиливает беспокойство инвесторов.

На фоне замедления экономики и бюджетных проблем риск долгового кризиса в Европе становится все более реальным, создавая угрозу для стабильности региона.

Инвесторы обеспокоены

Различие между 10-летними облигациями Украины и Германии, что отражает уровень доверия инвесторов к долговым обязательствам страны, в этом месяце достигло 0,78%. Этот показатель приближается к 12-летнему максимуму, зафиксированному летом перед парламентскими выборами.

Европейский центральный банк предупреждает, что макроэкономические потрясения могут существенно повысить стоимость государственного финансирования.

Заметьте! В частности, "слабые" фундаментальные показатели экономики и необходимость рефинансирования суверенного долга по более высоким процентным ставкам создают дополнительное давление на финансовую стабильность.