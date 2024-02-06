Уход за лицом с инвалидностью I группы: начислят ли за это стаж к пенсии

Чтобы выйти на пенсию по возрасту нужно иметь соответствующий страховой стаж. Учитывая, что требования к нему постоянно растут, актуальным остается вопрос о зачислении в него периода ухода за лицом с инвалидностью I группы.

Засчитают ли уход в стаж

Этот вопрос может волновать будущих пенсионеров, ведь ежегодно требования для выхода на пенсию в 60 лет растут. Уже в 2028 году, чтобы выйти на пенсию, понадобится 35 лет страхового стажа.

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Поэтому уход за лицом с инвалидностью I группы засчитывается в стаж, если смотритель:

является трудоспособным (не достигшим пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

не работала в этот период;

получал в органах соцзащиты помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

Как будут меняться требования к стажу

Этот вопрос регулируется Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

До 2028 года будут расти требования к страховому стажу украинцев для выхода на пенсию. Например, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет потребуется:

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

А для 63 лет минимумы изменятся так:

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Для выхода на пенсию в 65 лет, минимальный стаж останется неизменным – 15 лет.