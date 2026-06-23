Украинцы не смогут выйти на пенсию в 2027 году: в чём причина

Чтобы выйти на пенсию, украинцы должны накопить достаточно стажа. Речь идет именно о том, сколько человек официально проработал. О каких нюансах, связанных с выходом на заслуженный отдых в 2027 году, нужно знать, мы расскажем далее.

Какой стаж необходим для выхода на пенсию в 2027 году?

В 2027 году изменятся требования к количеству стажа, сообщает Пенсионный фонд.

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Например, для выхода на пенсию в 60 лет в 2027 году необходимо будет иметь не менее 34 лет страхового стажа. Для других возрастов требования изменятся следующим образом:

в 63 года минимум который необходимо иметь, увеличится до 23 лет страхового стажа;

в 65 лет и далее будет достаточно 15 лет страхового стажа.

Требования к количеству стажа планируют менять до 2028 года. Это будет происходить в рамках пенсионной реформы. Вырастут минимальные требования именно для 60 и 63 лет. А вот в 65 лет и далее будет достаточно 15 лет страхового стажа.

Отметим, что при расчете пенсии учитывается именно официальный стаж. То есть тот, который был подтвержден. В частности, после 2004 года учитываются периоды, за которые уплачен ЕСВ. Эти взносы должны быть не меньше минимальных.

Напомним, продолжительность стажа влияет на размер пенсионных выплат. Кроме того, пенсия зависит от дохода гражданина. Также учитывается средняя заработная плата за последние 3 года, предшествующие моменту выхода гражданина на заслуженный отдых.