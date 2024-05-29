Из-за этого ваша пенсия меньше: почему может учитываться не весь стаж

Стаж играет важную роль при расчете пенсии. От его количества зависит сможет ли лицо уйти на заслуженный отдых раньше.

Почему часть стажа теряется

Человек может самостоятельно контролировать сколько стажа он успел приобрести. Для этого необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда или зайти в личный кабинет на вебпортале ПФУ.

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В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа обязательно принимаются данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования,

– говорится в сообщении ПФУ.

Если лицо хочет предоставить или исправить данные, оно может сделать это, благодаря обращению в ПФУ. Рассмотрение заявления происходит, при условии наличия подтверждающей документации.

Как на пенсию влияет стаж

Время выхода на пенсию зависит от количества приобретенного стажа. Правительство установило минимумы, которые впоследствии будут расти.

Чтобы уйти на пенсию в 60 лет нужно иметь хотя бы:

в 2024 году – минимум 31 год стажа;

в 2025 году – 32 года;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Для выхода на пенсию в 63 года минимум несколько меньше:

в 2024 году достаточно иметь от 21 до 32 лет страхового стажа;

в 2025 году – от 22 до 33 лет;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.

В 65 лет достаточно приобрести 15 лет стажа. Со временем это значение меняться не будет.