Сколько нужно стажа для выхода на пенсию в 2024 году

Украинцы могут выйти на пенсию, начиная с 60 лет. Для этого им нужно иметь определенное количество стажа.

Какое количество стажа необходимо

Для каждого возраста установлена своя норма. Чтобы пенсионер мог выйти на пенсию в 60 лет, он должен приобрести не менее 31 года страхового стажа.

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При этом, ежегодно этот минимум будет расти. В дальнейшем он будет таким:

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, пенсионер должен приобрести минимум 21 год стажа. Норма для граждан такого возраста также будет увеличиваться:

в 2025 году пенсионеру необходимо будет иметь уже от 22 до 32 лет стажа,

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа,

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа,

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

А вот для выхода на пенсию в 65 лет нужно иметь минимум 15 лет стажа. Эта норма пока не будет меняться.

Как получить дополнительный стаж

Украинцы могут докупить необходимое количество стажа. Эта услуга доступна, благодаря системе добровольного пенсионного страхования. Лицу необходимо внести страховые взносы и, таким образом, компенсировать стаж.

Первоначально гражданин должен заключить договор с Пенсионным фондом. Это можно сделать как онлайн, так и офлайн.

Сейчас минимальный взнос составляет 22% от определенной в Украине минимальной зарплаты.