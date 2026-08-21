Какие периоды зачисляются в страховой стаж в 2026 году

В Украине изменились правила начисления страхового стажа. Они вступили в силу уже 2 августа этого года.

Какие периоды в настоящее время засчитываются в страховой стаж

Речь идет об изменениях в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", о чем сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.

Отныне для определения права на пенсию по возрасту к страховому стажу засчитываются периоды работы, за которые работодатель:

начислял застрахованным лицам страховые взносы;

подал отчетность;

но страховые взносы не уплатил.

Сумма страховых взносов должна быть не меньше минимального взноса.

Следует сразу отметить, что размер будущей пенсии не будет зависеть от этих периодов. В то же время они могут помочь набрать определенное количество стажа, что позволит выйти на пенсию раньше.

Напомним, что минимальный страховой взнос в 2026 году составляет 1 902,34 гривны. Такую сумму следует уплачивать ежемесячно.

В частности, в текущем году для оформления пенсионных выплат в 60 лет необходимо иметь 33 года стажа. Чтобы получать пенсию в 63 года – 23 года стажа, а в 65 лет – не менее 15 лет стажа.