Можно и не дожить: ежегодно страховой стаж будет только увеличиваться
В этом году для украинцев выйти на пенсию станет труднее, ведь необходимый стаж вырос еще на один год. Кроме того, такой процесс будет продолжаться ежегодно, и в 2028 году выйти на пенсию в 60-летнем возрасте смогут только те, кто будет иметь 35 лет стажа.
Выйти на пенсию станет труднее
Каждый год в Украине страховой стаж увеличивается в соответствии с реформой пенсионной системы. В 2023 году 60-летние украинцы могли выйти на отдых со стажем в 30 лет. А уже в 2024 году эта цифра вырастет до 31 года.
Читайте также Почти как на экзамене: какие вопросы задают пенсионерам во время идентификацииНапоминаем, возраст выхода на пенсию составляет 60, 63 и 65 лет, в зависимости от накопленного страхового стажа.
Какие требования к страховому стажу в 2024 году:
- в 60 лет – 31 год страхового стажа,
- в 63 года – 21 год страхового стажа,
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Размер пенсии вырастет
Показатель минимальной пенсии с 1 января 2024 года увеличился, ведь вырос уровень прожиточного минимума. Следовательно, минимальная пенсия будет составлять теперь не 2 093 гривны, а 2 361 гривну.
Кроме того, в 2024 году произойдет еще и индексация пенсий, как и в прошлом.
- сначала, а именно с 1 января, получили повышение те, кто получал минимальную или максимальную пенсию,
- а в июле уже получат те, кто имел минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (35 лет для мужчин, а для женщин 30 лет),
- также в марте состоится индексация для всех других пенсионеров, чьи пенсии подлежат индексации.