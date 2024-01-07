Можно и не дожить: ежегодно страховой стаж будет только увеличиваться

В этом году для украинцев выйти на пенсию станет труднее, ведь необходимый стаж вырос еще на один год. Кроме того, такой процесс будет продолжаться ежегодно, и в 2028 году выйти на пенсию в 60-летнем возрасте смогут только те, кто будет иметь 35 лет стажа.

Выйти на пенсию станет труднее

Каждый год в Украине страховой стаж увеличивается в соответствии с реформой пенсионной системы. В 2023 году 60-летние украинцы могли выйти на отдых со стажем в 30 лет. А уже в 2024 году эта цифра вырастет до 31 года.

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возраст выхода на пенсию составляет 60, 63 и 65 лет, в зависимости от накопленного страхового стажа.

Какие требования к страховому стажу в 2024 году:

в 60 лет – 31 год страхового стажа,

в 63 года – 21 год страхового стажа,

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Размер пенсии вырастет

Минимальный необходимый стаж – 15 лет. И если у человека не хватает трудового стажа, ему придется дождаться 65 лет для выхода на пенсию.

Показатель минимальной пенсии с 1 января 2024 года увеличился, ведь вырос уровень прожиточного минимума. Следовательно, минимальная пенсия будет составлять теперь не 2 093 гривны, а 2 361 гривну.

! Максимальная пенсия тоже вырастет – до 23 610 гривен, ведь эта сумма равна 10 прожиточным минимумам. А средняя пенсия будет составлять до 6 тысяч гривен.

Кроме того, в 2024 году произойдет еще и индексация пенсий, как и в прошлом.