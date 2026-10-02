Обучение, служба и период безработицы зачтут в стаж: при каких условиях это возможно

Выход на заслуженный отдых часто затрудняется из-за недостаточного стажа. Однако государство разрешает при определенных обстоятельствах зачитывать в стаж некоторые важные периоды – обучения, военной службы и т. п.

Кому зачтут годы стажа без официальной работы

Все, что происходило до 2004 года, подтверждается бумажными документами, о чем отмечает Пенсионный фонд Украины.

Главный документ в этих обстоятельствах – трудовая книжка. Если она утеряна или записи содержат ошибки, придется искать справки в архивах или на бывших местах работы.

А вот после этой даты (то есть с 1 января 2004 года) стаж рассчитывается исключительно по данным персонифицированного учета. То есть зависит от того, уплачивались ли за вас страховые взносы.

Что делать с военной службой и обучением

Служба в армии до 2004 года подтверждается военным билетом или справками из военкоматов. После этой даты данные уже есть в электронном реестре.

С обучением ситуация аналогична: дневная форма обучения в вузах или училищах до 2004 года засчитывается в стаж на основании диплома. А вот современным студентам государство стаж не дарит – для этого нужно добровольно платить взносы.

Как влияют на пенсию безработица и гражданские договоры

Если человек получал пособие по безработице до 2004 года, то это подтверждается записью в трудовой книжке от службы занятости. Сейчас эти данные автоматически подтягиваются из реестров.

Работа по гражданско-правовым договорам также засчитывается.

Что еще стоит знать о страховом стаже

Напомним, что украинцы могут получить дополнительные годы за уход за ребенком до трех лет. Это касается тех, кто находился в соответствующем отпуске и получал пособие.

Если же вам катастрофически не хватает месяцев для выхода на заслуженный отдых, то страховой стаж можно просто докупить. Минимальный ежемесячный взнос в 2026 году составляет 1 902,34 гривны.