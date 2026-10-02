Кому зарахують роки стажу без офіційної роботи

Усе, що відбувалося до 2004 року, підтверджується паперовими документами, про що зазначає Пенсійний фонд України.

Головний документ за цих обставин – трудова книжка. Якщо вона втрачена або записи містять помилки, то доведеться шукати довідки з архівів чи колишніх місць роботи.

А от після цієї дати (тобто з 1 січня 2004 року) стаж рахується виключно за даними персоніфікованого обліку. Тобто залежить від того, чи сплачувалися за вас страхові внески.

Що робити з військовою службою та навчанням

Служба в армії до 2004 року підтверджується військовим квитком або довідками з військкоматів. Після цієї дати дані вже є в електронному реєстрі.

З навчанням ситуація схожа: денна форма у вишах чи училищах до 2004 року йде в стаж на підставі диплома. А от сучасним студентам держава стаж не дарує – для цього потрібно добровільно сплачувати внески.

Як впливають на пенсію безробіття та цивільні договори

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Якщо людина отримувала допомогу по безробіттю до 2004 року, то це підтверджується записом у трудовій від служби зайнятості. Зараз ці дані автоматично підтягуються з реєстрів.

Робота за цивільно-правовими договорами також зараховується.

Що ще варто знати про страховий стаж

Нагадаємо, що українці можуть отримати додаткові роки за догляд за дитиною до трьох років. Це стосується тих, хто перебував у відповідній відпустці та отримував допомогу.

Якщо ж вам катастрофічно не вистачає місяців для виходу на заслужений відпочинок, то страховий стаж можна просто докупити. Мінімальний щомісячний внесок у 2026 році становить 1 902,34 гривні.