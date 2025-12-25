Страховой стаж не сгорит: президент подписал закон в защиту уволенных работников

В Украине усиливают защиту прав работников. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволит украинцам сохранить свой страховой стаж в случае увольнения и последующего восстановления на работе.

Что предусматривает новый закон?

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно зачисления в страховой стаж периода незаконного увольнения работника", передает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Ранее, 3 декабря, его приняли народные депутаты.

Закон предусматривает, что страховой стаж за тот период, когда человек был незаконно уволен с работы, а затем восстановлен на основании решения суда, будет учитываться для исчисления пенсии.

Также закон обязывает работодателей платить страховые взносы за этот период.

Кроме того, в документе прописано правила по уплате единого взноса:

порядок начисления единого взноса, если работнику начислили разницу в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы или среднюю заработную плату за вынужденный прогул согласно решению суда;

начисление единого взноса за каждый месяц вынужденного прогула в размере не менее размера минимального страхового взноса.

Отдельно определен порядок выплаты компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.

Обратите внимание! Новый закон будет действовать через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования, кроме отдельных норм.

Как сейчас исчисляется стаж для пенсии?

Сейчас в страховой стаж для назначения пенсии могут учесть не все периоды работы человека.

С 1 января 2004 года в страховой засчитывают только месяцы, за которые уплачены страховые взносы, пишет ПФУ.

Страховой стаж – это тот период, за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше, чем минимальный страховой взнос,

– отмечают в фонде.

С 2004 года информацию об этих взносах вносят в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.

В этом Реестре хранится вся информация о деятельности работника, поэтому подтверждение стажа происходит на его основе.

Важно! Основным документом, который подтверждает стаж, что человек наработал до 2004 года, остается трудовая книжка.

Сколько стажа необходимо для пенсии?