Мужчина пожаловался на незаконное увольнение и задолженность: неожиданное решение судей

Экс-сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям подал в суд на своего бывшего работодателя за задолженность в 6 тысяч гривен денежной помощи и 5,5 тысячи за неиспользованные дни отпуска. Только после решения Высшего административного суда Украины спустя почти три года после увольнения работодатель все-таки выплатил задолженность.

НЕчесть недели

Кодекс законов о труде защищает работников от такой недобросовестности, но в случае невыплаты по вине организации задолженных работнику сумм в законные сроки, работнику должны выплатить его средний заработок за все время задержки до дня фактического расчета.

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Мужчина, пользуясь этой нормой закона, еще раз подал иск в суд, чтобы получить компенсацию за все время задержки и возместить моральный ущерб. Дело снова дошло до высшей инстанции – Кассационного административного суда в составе Верховного суда.

Судебная практика в этом вопросе достаточно однозначна: если работодатель не выплатил вовремя, должен возместить за все время просрочку. Однако решение судей Верховного Суда оказалось довольно неожиданным.

Дело в Верховном суде рассматривали судьи Мартыняк, Жук и Билак. Они решили, что в этой ситуации нельзя применить нормы трудового законодательства, потому что сумма задолженности ранее была определена в судебном решении. По их мнению, обязательство работодателя выплатить компенсацию заменилось на обязательство выполнить судебное решение в пользу истца, что не регулируется нормами трудового права.



Премию "НЕчесть" недели получили судьи Мартынюк, Жук и Билак

Что это решение означает на практике? Если у тебя есть судебное решение, в котором сказано, что работодатель задолжал тебе зарплату или не оплатил отпуск, это еще не значит, что ты получишь компенсацию. Это даже не означает, что ты быстро получишь деньги, которые тебе должны. Иногда сторонам приходится годами ждать исполнения судебного решения.

Раньше, за все это время ожидания вы могли бы просить компенсацию на уровне средней зарплаты в прошлом. После решения Верховного Суда работодатели и другие суды смогут отказывать в такой компенсации, несмотря на требования трудового законодательства.

Таким образом защитив одно право, суд лишил истца другого. Ведь получив решение суда о наличии задолженности, работник потеряет право на возмещение.

Премию "НЕчесть недели" за ограничение права на компенсацию за задолженность по зарплате получают судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда Наталья Мартынюк, Андрей Жук, и Мирослава Билак.

Честь недели

Пока эти судьи ограничивали трудовые права, другие их коллеги защитили право на пенсию граждан Украины, проживающих за рубежом. В 2018 году Пенсионный фонд отказал назначать пенсию по возрасту мужчине, потому что тот не подтвердил свое место жительства в Украине.

Тот еще в июле 1998 года выехал в Израиль, но был убежден, что все равно имеет право на пенсию. Поэтому подал иск в суд. В первой инстанции его поддержали, а вот апелляция отказала. Последнюю точку в споре недавно поставил Верховный суд.

Судьи Берназюк, Железный и Коваленко отметили, что право на пенсию относится к основополагающим правам и свободам, которые гарантируются государством, и ни при каких условиях не могут быть отменены.



Премию "Честь недели" получили судьи Берназюк, Железный, Коваленко

Каждый месяц государство, по сути, принудительно изымает часть зарплаты для обеспечения пенсионеров. Зато обещает содержание в будущем. Поэтому коллегия судей указала, что пенсия по возрасту – это собственность лица, а потому не зависит от места жительства пенсионера.

А ее противоправное лишение будет нарушением гарантий, предусмотренных Конституцией, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней, а также не будет соответствовать практике Европейского суда по правам человека и Европейской комиссии по правам человека.

Кроме того, законодательством гарантируется свобода передвижения и свободный выбор места жительства каждого гражданина. Прописка или ее отсутствие не могут быть условием реализации прав и свобод лица, или основанием для их ограничения.

Поэтому каждый гражданин Украины, включая пенсионеров, может самостоятельно выбирать, где ему проживать и сохранять все свои конституционные права, а том числе и на пенсионное обеспечение.

Премию "Честь недели" за защиту права на пенсию гражданина, проживающего за границей, получают судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда Ян Берназюк, Игорь Железный и Наталья Коваленко.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.