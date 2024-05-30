Страны G7 поддерживают передачу замороженных российских активов Украине

В G7 растет поддержка более активного использования российских активов в пользу Киева. Сейчас группа обсуждает возможность использования замороженных российских активов в качестве гарантии для усиления помощи Украине.

Страны G7 ищут решение

Конкретные решения ожидаются на их саммите в июне. Об этом рассказал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

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По словам Адейемо, страны G7 ищут компромисс по использованию замороженных российских активов, многие из которых находятся в ЕС.

Он напомнил, что Евросоюз уже принял решение о применении налогов на сверхприбыли от замороженных российских активов, но идея о более активном использовании этих сверхприбылей пользуется "все большей поддержкой" в пределах G7.

Что будет с российскими активами

Еврокомиссия рассказала о планах использования замороженных российских активов после решения ЕС.

Один вопрос, который мы рассматриваем, заключается в том, чтобы вместо одноразового использования этих сверхприбылей для помощи Украине рассмотреть возможность оформления кредита или создания механизма залога, что позволит использовать больше этих средств в пользу Украины,

– отметил чиновник.

Он добавил, что это лишь одна из идей относительно российских активов, которые будут обсуждать лидеры G7 на их июньском саммите, после которого "мы получим политические рекомендации относительно наилучшего использования этих активов для поддержки народа Украины".

США предложили G7 план, предусматривающий использование сверхприбылей от замороженных активов России, который потенциально может принести 50 миллиардов долларов.