В России решили проверить любовь молодежи к так называемым "традиционным ценностям". Только на разработку методики этой проверки потратят 10 миллионов рублей, или около 120 000 долларов.

Какое исследование проведут в России?

Тендер на разработку методики выиграла Высшая школа экономики (ВШЭ), которая является одним из ведущих вузов России, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

В техническом задании методики указано, что в России сейчас отсутствует системный подход, который позволил бы измерить восприятие студентами "традиционных российских ценностей". Нет и инструментов, чтобы заранее выявить риски "деструктивного поведения" молодежи.

Благодаря новой методике ВШЭ хотят закрыть эти "пробелы". Также она, мол, должна способствовать "укреплению духовно-морального духа общества".

Перед исследователями настроений молодежи поставили несколько задач:

дать четкое определение самого понятия "традиционные ценности", ориентируясь на указ главы Кремля Владимира Путина;

привести конкретные примеры этих "ценностей";

определить их критерии.

Какие ценности будут проверять?

Также участники исследования должны проверить эффективность мероприятий, которые российские университеты используют для "воспитания традиционных ценностей" у студентов. К этим ценностям указ Путина относит:

жизнь;

патриотизм;

достоинство;

права и свободы человека;

служение Отечеству;

милосердие;

духовность;

семью;

труд;

коллективизм;

а также историческую память и "единство народов России".

Методику должны разработать в два этапа до конца ноября. Затем ее распространят по всем университетам. А с 2026 года ежегодно будет проводиться по всей России мониторинг "духовно-нравственного воспитания" молодежи.

Стоит знать! Ранее Высшая школа экономики предложила россиянам новую магистерскую программу. С нового учебного года в вузе будут учить, как обходить санкции против России. Магистратура предусматривает 2 года обучения и стоит 490 000 рублей за один год – около 6 250 долларов.