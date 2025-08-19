Дорогой эксперимент: в России проверят, любят ли студенты "традиционные ценности"
- В России Высшая школа экономики разрабатывает методику для проверки любви соискателей образования к "традиционным ценностям", на что потратят 10 миллионов рублей.
Методику должны разработать до конца ноября, а с 2026 года ежегодно будет проводиться мониторинг "духовно-нравственного воспитания" молодежи России.
В России решили проверить любовь молодежи к так называемым "традиционным ценностям". Только на разработку методики этой проверки потратят 10 миллионов рублей, или около 120 000 долларов.
Какое исследование проведут в России?
Тендер на разработку методики выиграла Высшая школа экономики (ВШЭ), которая является одним из ведущих вузов России, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
В техническом задании методики указано, что в России сейчас отсутствует системный подход, который позволил бы измерить восприятие студентами "традиционных российских ценностей". Нет и инструментов, чтобы заранее выявить риски "деструктивного поведения" молодежи.
Благодаря новой методике ВШЭ хотят закрыть эти "пробелы". Также она, мол, должна способствовать "укреплению духовно-морального духа общества".
Перед исследователями настроений молодежи поставили несколько задач:
- дать четкое определение самого понятия "традиционные ценности", ориентируясь на указ главы Кремля Владимира Путина;
- привести конкретные примеры этих "ценностей";
- определить их критерии.
Какие ценности будут проверять?
Также участники исследования должны проверить эффективность мероприятий, которые российские университеты используют для "воспитания традиционных ценностей" у студентов. К этим ценностям указ Путина относит:
- жизнь;
- патриотизм;
- достоинство;
- права и свободы человека;
- служение Отечеству;
- милосердие;
- духовность;
- семью;
- труд;
- коллективизм;
- а также историческую память и "единство народов России".
Методику должны разработать в два этапа до конца ноября. Затем ее распространят по всем университетам. А с 2026 года ежегодно будет проводиться по всей России мониторинг "духовно-нравственного воспитания" молодежи.
Стоит знать! Ранее Высшая школа экономики предложила россиянам новую магистерскую программу. С нового учебного года в вузе будут учить, как обходить санкции против России. Магистратура предусматривает 2 года обучения и стоит 490 000 рублей за один год – около 6 250 долларов.