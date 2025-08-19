Укр Рус
19 серпня, 14:56
Дорогий експеримент: в Росії перевірять, чи люблять студенти "традиційні цінності"

Ірина Гайдук
Основні тези
  • В Росії Вища школа економіки розробляє методику для перевірки любові здобувачів освіти до "традиційних цінностей", на що витратять 10 мільйонів рублів.

  • Методику мають розробити до кінця листопада, а з 2026 року щороку проводитиметься моніторинг "духовно-морального виховання" молоді Росії.

     

В Росії вирішили перевірити любов молоді до так званих "традиційних цінностей". Тільки на розробку методики цієї перевірки витратять 10 мільйонів рублів, або близько 120 000 доларів.

Яке дослідження проведуть в Росії? 

Тендер на розробку методики виграла Вища школа економіки (ВШЕ), яка є одним із провідних вишів Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. 

У технічному завданні методики вказано, що у Росії зараз відсутній системний підхід, який дозволив би виміряти сприйняття студентами "традиційних російських цінностей". Немає й інструментів, щоб заздалегідь виявити ризики "деструктивної поведінки" молоді. 

Завдяки новій методиці ВШЕ хочуть закрити ці "пробіли". Також вона, мовляв, має сприяти "зміцненню духовно-морального духа суспільства".  

Перед дослідниками настроїв молоді поставили кілька завдань: 

  • дати чітке визначення самого поняття "традиційні цінності", орієнтуючись на указ глави Кремля Володимира Путіна;
  • навести конкретні приклади цих "цінностей";
  • визначити їхні критерії. 

Які цінності перевірятимуть? 

Також учасники дослідження мають перевірити ефективність заходів, які російські університети використовують для "виховання традиційних цінностей" у студентів. До цих цінностей указ Путіна відносить: 

  • життя;
  • патріотизм;
  • гідність;
  • права і свободи людини;
  • служіння Вітчизні;
  • милосердя;
  • духовність;
  • сім'ю;
  • працю;
  • колективізм;
  • а також  історичну пам’ять і "єдність народів Росії".

Методику мають розробити у два етапи до кінця листопада. Потім її поширять по всіх університетах. А з 2026 року щороку проводитиметься по всій Росії моніторинг "духовно-морального виховання" молоді. 

Варто знати! Раніше Вища школа економіки запропонувала росіянам нову магістерську програму. З нового навчального року у виші навчатимуть, як обходити санкції проти Росії. Магістратура передбачає 2 роки навчання і коштує 490 000 рублів за один рік – близько 6 250 доларів.