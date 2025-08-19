Яке дослідження проведуть в Росії?

Тендер на розробку методики виграла Вища школа економіки (ВШЕ), яка є одним із провідних вишів Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

У технічному завданні методики вказано, що у Росії зараз відсутній системний підхід, який дозволив би виміряти сприйняття студентами "традиційних російських цінностей". Немає й інструментів, щоб заздалегідь виявити ризики "деструктивної поведінки" молоді.

Завдяки новій методиці ВШЕ хочуть закрити ці "пробіли". Також вона, мовляв, має сприяти "зміцненню духовно-морального духа суспільства".

Перед дослідниками настроїв молоді поставили кілька завдань:

дати чітке визначення самого поняття "традиційні цінності", орієнтуючись на указ глави Кремля Володимира Путіна;

навести конкретні приклади цих "цінностей";

визначити їхні критерії.

Які цінності перевірятимуть?

Також учасники дослідження мають перевірити ефективність заходів, які російські університети використовують для "виховання традиційних цінностей" у студентів. До цих цінностей указ Путіна відносить:

життя;

патріотизм;

гідність;

права і свободи людини;

служіння Вітчизні;

милосердя;

духовність;

сім'ю;

працю;

колективізм;

а також історичну пам’ять і "єдність народів Росії".

Методику мають розробити у два етапи до кінця листопада. Потім її поширять по всіх університетах. А з 2026 року щороку проводитиметься по всій Росії моніторинг "духовно-морального виховання" молоді.

