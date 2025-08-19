Яке дослідження проведуть в Росії?
Тендер на розробку методики виграла Вища школа економіки (ВШЕ), яка є одним із провідних вишів Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Чому в українських вишах дедалі частіше лунає російська мова
У технічному завданні методики вказано, що у Росії зараз відсутній системний підхід, який дозволив би виміряти сприйняття студентами "традиційних російських цінностей". Немає й інструментів, щоб заздалегідь виявити ризики "деструктивної поведінки" молоді.
Завдяки новій методиці ВШЕ хочуть закрити ці "пробіли". Також вона, мовляв, має сприяти "зміцненню духовно-морального духа суспільства".
Перед дослідниками настроїв молоді поставили кілька завдань:
- дати чітке визначення самого поняття "традиційні цінності", орієнтуючись на указ глави Кремля Володимира Путіна;
- навести конкретні приклади цих "цінностей";
- визначити їхні критерії.
Які цінності перевірятимуть?
Також учасники дослідження мають перевірити ефективність заходів, які російські університети використовують для "виховання традиційних цінностей" у студентів. До цих цінностей указ Путіна відносить:
- життя;
- патріотизм;
- гідність;
- права і свободи людини;
- служіння Вітчизні;
- милосердя;
- духовність;
- сім'ю;
- працю;
- колективізм;
- а також історичну пам’ять і "єдність народів Росії".
Методику мають розробити у два етапи до кінця листопада. Потім її поширять по всіх університетах. А з 2026 року щороку проводитиметься по всій Росії моніторинг "духовно-морального виховання" молоді.
Варто знати! Раніше Вища школа економіки запропонувала росіянам нову магістерську програму. З нового навчального року у виші навчатимуть, як обходити санкції проти Росії. Магістратура передбачає 2 роки навчання і коштує 490 000 рублів за один рік – близько 6 250 доларів.