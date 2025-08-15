Викладачка Київського університету імені Бориса Грінченка Катерина Никонюк вважає, що така ситуація свідчить про провали у мовній політиці держави. Про це вона заявила в ефірі програми День.LIVE, зазначає 24 Канал.

Дивіться також У яких областях України найбільше порушують мовний закон

Як "змусити" молодь говорити українською?

Викладачка при цьому переконана, що для виправлення ситуації потрібні не заборони, а позитивна популяризація української мови.

Никонюк додала: особливо тривожним явищем є повернення до російської мови публічних осіб. Зокрема, зірок та блогерів. Такий перехил знову у бік мови агресора кумирів молоді її демотивує.

Никонюк також нагадала про злет популярності української мови у 90-х та 2000-х роках.

Дуже багато класного українськомовного контенту було: круті переклади серіалів, фільмів, круті шоу українською мовою, дуже багато селебрітіз і співаків. І це рухало молодь до використання української мови, вона була модною і класною,

– розповіла викладачка.

Вона також переконана, що треба офіційно заборонити російськомовну музику на час воєнного стану, аби це не залишалось на рівні ініціатив окремих громад. Все ж акцент державі варто зробити не на заборонах, а на культурній роботі: популяризації, моді, повазі до мови.