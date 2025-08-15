Преподаватель Киевского университета имени Бориса Гринченко Екатерина Никонюк считает, что такая ситуация свидетельствует о провалах в языковой политике государства. Об этом она заявила в эфире программы День.LIVE, отмечает 24 Канал.

Как "заставить" молодежь говорить на украинском?

Преподавательница при этом убеждена, что для исправления ситуации нужны не запреты, а положительная популяризация украинского языка.

Никонюк добавила: особенно тревожным явлением является возвращение к русскому языку публичных лиц. В частности, звезд и блогеров. Такой перекос снова в сторону языка агрессора кумиров молодежи ее демотивирует.

Никонюк также напомнила о взлете популярности украинского языка в 90-х и 2000-х годах.

Очень много классного украиноязычного контента было: крутые переводы сериалов, фильмов, крутые шоу на украинском языке, очень много селебритиз и певцов. И это двигало молодежь к использованию украинского языка, он был модным и классным,

– рассказала преподавательница.

Она также убеждена, что надо официально запретить русскоязычную музыку на время военного положения, чтобы это не оставалось на уровне инициатив отдельных общин. Все же акцент государству стоит сделать не на запретах, а на культурной работе: популяризации, моде, уважении к языку.