Наибольшее количество нарушений языкового закона за этот период обнаружили в Киеве, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы Уполномоченного по защите государственного языка.

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Где больше всего нарушают языковой закон?

По результатам проверок зафиксировали 524 нарушения, составили 388 протоколов об административных правонарушениях и предоставили 136 предупреждений.

Чаще всего нарушали языковой закон в таких сферах:

пользовательские интерфейсы – 36% нарушений от общего количества (статья 27 языкового закона);

обслуживание потребителей – 26% (статья 30);

информация для общего ознакомления – 22% (статья 28).

Интересно! Языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила о необходимости законодательного запрета публичного исполнения песен на русском языке в Украине.

Также в первом полугодии 2025 года к Уполномоченному по защите государственного языка поступило 1410 обращений от граждан. Это на 348 больше чем за аналогичный период прошлого года.

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