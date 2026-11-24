Если домохозяйство или член семьи тратит значительные суммы, это свидетельствует о финансовой состоятельности и приводит к потере льгот. В частности, и жилищных субсидий.

За какие финансовые операции будут отменены выплаты

Речь идет также о разовых покупках товаров, работ или услуг на сумму свыше 100 тысяч гривен в течение года до обращения, о чем предупреждает Пенсионный фонд Украины.

Под жесткий контроль попадает не только приобретение недвижимости, земельных участков или автомобилей. Государство также учитывает покупку дорогой мебели, бытовой техники, оплату строительных услуг и даже виртуальных активов.

Важно! Особое внимание инспекторы уделяют сбережениям и валютным операциям.

Речь идет не о разовой покупке, а обо всех операциях на общую сумму 50 тысяч гривен за 12 месяцев,

– отмечают в ПФУ касательно приобретения иностранной валюты или банковских металлов.

Кроме того, субсидию отменят, если на депозитных счетах семьи находится более 100 тысяч гривен или на такую сумму приобретены облигации внутреннего государственного займа.

Также основанием для отказа станет разовый доход кого-либо из членов семьи, превышающий 25 прожиточных минимумов.

Обо всех этих изменениях украинцы обязаны уведомить ПФУ в течение 30 дней.

Что нужно знать об оформлении пособия зимой

Напомним, что для большинства украинцев перерасчет льгот на отопительный сезон происходит автоматически. Однако если человек не успел подать документы осенью и сделает это только в декабре, то деньги за октябрь и ноябрь будут утрачены.