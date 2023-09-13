Имеют ли право на субсидию льготники: объяснили в ПФУ

Согласно украинскому законодательству, при начислении субсидии учитываются все доходы семьи. Однако льготные выплаты не обязательно включаются в декларацию.

Имеют ли право льготники на субсидию

Некоторым украинцам предоставляется помощь в размере 10 пенсий. Эту выплату особа получит, если она имела право на досрочный выход на заслуженный отдых, но не воспользовалась им.

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Граждане, получившие льготную выплату, могут рассчитывать на субсидию. Согласно действующему законодательству, в декларацию о доходах можно не включать некоторую социальную денежную помощь.

Кто может оформить субсидию

Субсидия предоставляется малоимущим лицам, которые не могут самостоятельно оплатить коммуналку. Для оформления льгот могут обратиться как владельцы помещения, так и арендаторы.

При начислении субсидии учитывается:

площадь жилого помещения;

количество людей в семье;

наличие детей и возраст;

доход семьи;

наличие других льгот, указывающих на малообеспеченность семьи.

Как оформить субсидию

ВПЛ также имеют право на оформление субсидии. Для переселенцев действует упрощенная процедура получения льгот, они могут не давать договор аренды для уточнения адреса проживания.

Оформить субсидию вы можете как онлайн, так и офлайн. Чтобы получить льготы на коммуналку, нужно подать следующие документы:

заявление, образец его заполнения здесь;

право на доходы, где указаны все денежные поступления семьи;

удостоверение личности;

договор аренды или свидетельство о праве собственности на указанное помещение.

Подать заявление можно в ПФУ или в ближайшем ЦНАПе. Также вы можете сделать это на веб-портале Пенсионного фонда.

При рассмотрении заявления льготы не начисляются. Субсидия будет предоставляться только после того, как документы пройдут проверку.