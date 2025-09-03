Отопительный сезон "на носу": кто из украинцев может получить помощь на оплату коммуналки
- Украинцы могут получить льготы на оплату коммунальных услуг, которые предоставляются определенным категориям граждан, от 25% до 100% скидки в зависимости от категории.
- Жилищная субсидия предоставляется гражданам, которые не могут самостоятельно платить за коммуналку, учитывая их имущественное и материальное состояние, и может быть потеряна при наличии задолженности.
Некоторые украинцы могут рассчитывать на два вида помощи: льгота на оплату коммунальных услуг или жилищная субсидия. Оформить их можно через ПФУ.
Как получить льготу на оплату коммуналки?
Льготы предоставляются определенным категориям граждан, в виде возмещения части стоимости потребленных жилищно-коммунальных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Повышенные стипендии, новый формат обучения в школах и более высокие пенсии: какие будут изменения с 1 сентября
Так, отдельные категории украинцев могут получить от 25 до 100% скидки на оплату газа, электроэнергии, света и т.д и тому подобное:
- Дети войны – 25% скидки;
- Члены семей погибших защитников – 50% скидки 50% скидки;
- Многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, семьи опекунов – 50% скидки;
- Жена (муж) умерших из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и опекуны их детей – 50% скидки;
- Семьи, имеющие ребенка с инвалидностью – 50% скидки;
- Отдельные категории лиц из числа жертв нацистских преследований – 50% скидки;
- Участники войны – 50% скидки 50% скидки;
- Участники боевых действий – 75% скидки 75% скидки;
- Лица с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки;
- Пенсионеры, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в селах и поселках – 100% скидки;
- Лица, проживающих в селах и поселках, работают или ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры – 100% скидки.
Для оформления льготы нужно обратиться в ПФУ с паспортом и подтверждающим документом.
Как получить жилищную субсидию?
Жилищная субсидия – это адресная государственная социальная помощь гражданам, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги. Эта помощь зависит от имущественного и материального положения домохозяйства.
Субсидии рассчитываются на неотапливаемый сезон – с 1 мая до 30 сентября, и на отопительный сезон – с 1 октября до 30 апреля. Ее может оформить:
- Гражданин, зарегистрирован в жилом помещении зарегистрирован в жилом помещении;
- Лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении на основании договора аренды;
- Индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги начисляется;
- Внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды;
- Несовершеннолетний ребенок, который остался без родительской опеки, недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека, по заявлению опекуна (попечителя).
Подать документы на назначение жилищной субсидии можно в органы ПФУ.
Однако иногда субсидию можно потерять. Основным основанием для отказа является наличие задолженности за оплату коммуналки более трех месяцев, если сумма долга превышает 680 гривен (40 необлагаемых минимумов). В то же время если долг оплачен, реструктуризирован или обжалован в суде, право на субсидию может быть сохранено.
Чем отличается льгота от субсидии?
Субсидия предоставляется людям, среднемесячный доход семьи которых за предыдущие 6 месяцев, исходя из расчета на одного члена семьи, не превышает 4 240 гривен.
Льготу назначают за принадлежность к определенной социальной категории (ветераны войны, дети войны, многодетные семьи и т.д.) Ее, в зависимости от категории получателей, могут предоставлять БЕЗ учета доходов.
Какими будут тарифы на коммунальные услуги осенью 2025 года?
- Цена на газ для потребителей "Нафтогаза" осенью останется 7,96 гривны за куб газа, и эта цена будет действовать до апреля 2026 года. Другие поставщики в Украине предлагают тарифы на газ от 7,799 до 9,99 гривны за кубометр, а кроме стоимости газа, необходимо также платить за его доставку.
- Тариф на свет также останется прежним. Правительство продлило действие моратория на повышение тарифов на электроэнергию до конца октября 2025 года, оставляя тариф на уровне 4,32 гривны за киловатт-час.
- Зато тарифы на тепло в разных городах Украины варьируются, например, в Киеве – 1 654,41 гривен за Гкал, а в Одессе – 1 813 гривен за Гкал. НБУ прогнозирует повышение тарифов на отопление в 2026 году, учитывая действующий мораторий до отмены военного положения плюс еще 3 года.