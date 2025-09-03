Некоторые украинцы могут рассчитывать на два вида помощи: льгота на оплату коммунальных услуг или жилищная субсидия. Оформить их можно через ПФУ.

Как получить льготу на оплату коммуналки?

Льготы предоставляются определенным категориям граждан, в виде возмещения части стоимости потребленных жилищно-коммунальных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Так, отдельные категории украинцев могут получить от 25 до 100% скидки на оплату газа, электроэнергии, света и т.д и тому подобное:

Дети войны – 25% скидки;

Члены семей погибших защитников – 50% скидки 50% скидки;

Многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, семьи опекунов – 50% скидки;

Жена (муж) умерших из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и опекуны их детей – 50% скидки;

Семьи, имеющие ребенка с инвалидностью – 50% скидки;

Отдельные категории лиц из числа жертв нацистских преследований – 50% скидки;

Участники войны – 50% скидки 50% скидки;

Участники боевых действий – 75% скидки 75% скидки;

Лица с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки;

Пенсионеры, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в селах и поселках – 100% скидки;

Лица, проживающих в селах и поселках, работают или ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры – 100% скидки.

Для оформления льготы нужно обратиться в ПФУ с паспортом и подтверждающим документом.

Как получить жилищную субсидию?

Жилищная субсидия – это адресная государственная социальная помощь гражданам, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги. Эта помощь зависит от имущественного и материального положения домохозяйства.

Субсидии рассчитываются на неотапливаемый сезон – с 1 мая до 30 сентября, и на отопительный сезон – с 1 октября до 30 апреля. Ее может оформить:

Гражданин, зарегистрирован в жилом помещении зарегистрирован в жилом помещении;

Лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении на основании договора аренды;

Индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги начисляется;

Внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды;

Несовершеннолетний ребенок, который остался без родительской опеки, недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека, по заявлению опекуна (попечителя).

Подать документы на назначение жилищной субсидии можно в органы ПФУ.

Однако иногда субсидию можно потерять. Основным основанием для отказа является наличие задолженности за оплату коммуналки более трех месяцев, если сумма долга превышает 680 гривен (40 необлагаемых минимумов). В то же время если долг оплачен, реструктуризирован или обжалован в суде, право на субсидию может быть сохранено.

Чем отличается льгота от субсидии? Субсидия предоставляется людям, среднемесячный доход семьи которых за предыдущие 6 месяцев, исходя из расчета на одного члена семьи, не превышает 4 240 гривен.



Льготу назначают за принадлежность к определенной социальной категории (ветераны войны, дети войны, многодетные семьи и т.д.) Ее, в зависимости от категории получателей, могут предоставлять БЕЗ учета доходов.

