Деякі українці можуть розраховувати на два види допомоги: пільга на оплату комунальних послуг чи житлова субсидія. Оформити їх можна через ПФУ.

Як отримати пільгу на оплату комуналки?

Пільги надаються визначеним категоріям громадян, у вигляді відшкодування частини вартості спожитих житлово-комунальних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Так, окремі категорії українців можуть отримати від 25 до 100% знижки на оплату газу, електроенергії, світла тощо:

Діти війни – 25% знижки;

Члени сімей загиблих захисників – 50% знижки;

Багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, сім'ї опікунів – 50% знижки;

Дружина (чоловік) померлих з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни їхніх дітей – 50% знижки;

Сім’ї, що мають дитину з інвалідністю – 50% знижки;

Окремі категорії осіб з числа жертв нацистських переслідувань – 50% знижки;

Учасники війни – 50% знижки;

Учасники бойових дій – 75% знижки;

Особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

Пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у селах та селищах – 100% знижки;

Особи, які проживають у селах та селищах, працюють чи раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури – 100% знижки.

Для оформлення пільги потрібно звернутися до ПФУ з паспортом та підтверджуючим документом.

Як отримати житлову субсидію?

Житлова субсидія – це адресна державна соціальна допомога громадянам, які не можуть самостійно платити за комунальні послуги. Ця допомога залежить від майнового та матеріального стану домогосподарства.

Субсидії розраховуються на неопалювальний сезон – з 1 травня до 30 вересня, та на опалювальний сезон – з 1 жовтня до 30 квітня. Її може оформити:

Громадянин, зареєстрований у житловому приміщенні;

Особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі договору оренди;

Індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги нараховується;

Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди;

Неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки, недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку, за заявою опікуна (піклувальника).

Подати документи на призначення житлової субсидії можна до органів ПФУ.

Проте інколи субсидію можна втратити. Основною підставою для відмови є наявність заборгованості за оплату комуналки понад три місяці, якщо сума боргу перевищує 680 гривень (40 неоподатковуваних мінімумів). Водночас якщо борг сплачено, реструктуризовано або його оскаржено у суді, право на субсидію може бути збережене.

Чим відрізняється пільга від субсидії? Субсидія надається людям, середньомісячний дохід родини яких за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім'ї, не перевищує 4 240 гривень.



Пільгу призначають за належність до певної соціальної категорії (ветерани війни, діти війни, багатодітні сім'ї тощо) Її, залежно від категорії отримувачів, можуть надавати БЕЗ урахування доходів.

