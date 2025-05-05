Субсидия для украинцев, которые не могут платить за коммуналку: как получить помощь с 1 мая
- С 1 мая ПФУ будет рассчитывать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий украинцев на неотапливаемый сезон.
- Документы для получения субсидии можно подать через сервисный центр ПФУ, по почте, онлайн через портал ПФУ или через портал "Дія".
В апреле завершился отопительный сезон, поэтому с 1 мая ПФУ будет рассчитывать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее могут получить отдельные категории украинцев.
Кто может получить субсидию
Субсидии рассчитываются на неотапливаемый сезон – с 1 мая до 30 сентября, и на отопительный сезон – с 1 октября до 30 апреля, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Как правило, украинцам, которые получали жилищную субсидию в предыдущем периоде, выплату назначат автоматически. Это произойдет при условии, если не изменились данные об имущественном состоянии и составе домохозяйства, отсутствует задолженность по уплате коммуналки.
В то же время некоторым категориям граждан субсидию на новый период назначат по их обращению с новым заявлением и декларацией о доходах и расходах. По личному обращению жилищная субсидия на следующий период назначается, в частности, если:
- в составе домохозяйства есть ВПЛ;
- члены домохозяйства платят коммуналку, проживая в арендованном жилье;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- член домохозяйства обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Как подать документы для назначения субсидии
Подать документы на назначение жилищной субсидии в органы ПФУ можно одним из выбранных способов:
- Обратиться в выбранный сервисный центр ПФУ;
- Отправить по почте на адрес органа ПФУ;
- онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ.
Также документы можно подать через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦНАП и через портал "Дія".