В Украине заработала новая программа поддержки для прифронтовых территорий. Поэтому жители таких территорий смогут получить дополнительные деньги на оплату света.

Что известно о новой программе помощи?

С 1 октября стартовала новая программа поддержки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Смотрите также Украинцы смогут получить 1 500 гривен: кому предусмотрена помощь от государства

Согласно ей украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, будут получать дополнительные средства на оплату электроэнергии. Это 100 дополнительных киловатт электроэнергии на каждого члена семьи. Воспользоваться могут люди, которые получают субсидии.

Средства будут рассчитываться по норме, но не более 300 киловатт на семью. Это 432 гривны на одного члена семьи, максимальная выплата – 1 296 гривен на домохозяйство.

Выплаты осуществляются Пенсионным фондом автоматически, без дополнительного обращения таких семей. Помощь предоставляется за счет госбюджета и продлится до:

эвакуации семьи за пределы территорий активных или возможных боевых действий, или за пределы территории Украины;

потери права на льготу или жилищную субсидию;

изменения статуса территорий активных или возможных боевых действий на условно безопасные или ТОТ.

Обратите внимание! Поддержка адресная, поэтому очень важно ежемесячно вовремя платить за потребленную электроэнергию, при наличии такой услуги. Иначе помощь можно потерять.

Какой тариф на электроэнергию действует в Украине?

Тариф на электроэнергию в октябре останется неизменным осенью, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

Стоимость электроэнергии будет составлять 4,32 гривны за киловатт-час для бытовых потребителей. Однако владельцы двухзонного счетчика могут платить меньше – 2,16 гривны за киловатт-час с 23:00 до 7:00. В то же время существует еще и трехзонный счетчик. Он позволит украинцам платить по такому тарифу:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривен за киловатт-час;

с 7:00 до 8:00, а также с 11:00 да 20:00, а еще с 22:00 до 23:00 – киловатт – 4,32 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.

Какие льготы и субсидии на оплату коммуналки есть в Украине?