Получат не все: кто имеет право на субсидию в 2026 году

В Украине начался период назначения жилищных субсидий на отопительный сезон 2026–2027 годов. Большинству получателей Пенсионный фонд перечислит выплаты автоматически, однако части домохозяйств необходимо подать заявление.

Кто может получить субсидию

Жилищная субсидия может быть назначена одному из граждан, зарегистрированных в жилье. Если лицевые счета разделены, обратиться может каждый, на чье имя открыт соответствующий счет, сообщают в ПФУ.

Право на субсидию также может иметь человек, фактически проживающий в квартире или доме по договору аренды, а также внутренне перемещенное лицо, проживающее по данному адресу без договора аренды – при условии подтверждения статуса ВПЛ.

Важно! Подать заявление на назначение субсидии может и представитель несовершеннолетнего ребенка или недееспособного лица.

Кому не нужно повторно подавать документы

Если человек уже получает жилищную субсидию, в большинстве случаев повторно обращаться в ПФУ не нужно. Выплату на отопительный сезон перечислят автоматически.

Автоматический расчет также проводится для домохозяйств, которым на неотопительный сезон субсидию назначили в нулевом размере.

Обратиться в ПФУ необходимо, если субсидию оформляют впервые, в предыдущем сезоне в ее назначении отказали или изменились обстоятельства, которые могут повлиять на право или размер выплаты. Это, в частности, изменение состава домохозяйства, социального статуса его членов или перечня коммунальных услуг.

Когда нужно подать заявление

Украинцам, которые успеют обратиться за субсидией с 1 октября по 30 ноября 2026 года включительно, ее назначат с начала отопительного сезона, но не раньше возникновения права на выплату.

Если подать документы позже, субсидию будут назначать уже с месяца обращения.

Подать заявление можно лично в сервисном центре ПФУ, по почте, онлайн через веб-портал или приложение Пенсионного фонда, а также через ЦПАУ и портал "Дия".

К слову, при назначении субсидии ПФУ учитывает не просто текущий заработок, а доход за четко определенный период. Например, за аналогичный период отопительного сезона прошлого года. В общий доход семьи входят: заработная плата, пенсия, социальные выплаты и другие официальные доходы.

Для назначения субсидии с начала отопительного сезона 2026–2027 годов ПФУ учитывает доходы домохозяйства за I и II кварталы 2026 года. Для пенсионеров учитывается начисленная пенсия за август 2026 года.