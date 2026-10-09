Субсидия на октябрь: кому помощь продлят автоматически

Приближение холодов заставляет украинцев более внимательно рассчитывать будущие расходы на коммунальные услуги. В частности, важным моментом остается оформление жилищной субсидии.

Кому государство выплатит пособие, а кому – нет

Для большинства семей расчет жилищной субсидии на период с 16 октября по 15 апреля произойдет в автоматическом режиме, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Это касается и тех домохозяйств, чья летняя помощь составляла ноль гривен.

Но если человек хочет получить помощь впервые, ему придется лично обратиться в органы социальной защиты.

Также поход за справками неизбежен для тех, у кого до 1 октября изменился состав семьи, количество зарегистрированных лиц или перечень коммунальных услуг.

Какое пособие предусмотрено на покупку твердого топлива

Для людей, которые отапливают свое жилье исключительно твердым топливом, законодательством предусмотрена жилищная субсидия. Средства можно потратить на приобретение:

сжиженного газа; твердого и жидкого печного бытового топлива.

Так жилищная субсидия назначается раз в год на один отопительный сезон, по личному обращению граждан. Для назначения жилищной субсидии на октябрь 2026 года подаются заявление и декларация.

Каковы сроки подачи документов на жилищную субсидию

Если лицо успевает подать весь пакет документов до 30 ноября включительно, то помощь назначается с самого начала отопительного сезона.

Украинцы, которые подадут заявления позже, будут получать компенсацию только с месяца фактического обращения.

Напомним, что подачу тепла в 2026 году начнут действовать по старым правилам. Рекомендуемый старт отопительного сезона наступает, когда средняя температура держится ниже +8°C.