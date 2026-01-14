Пустые полки с хлебом в Киеве: грозит ли городу дефицит продуктов

Обнародованные в соцсетях фото пустых полок с выпечкой в супермаркетах Киева появились на фоне сообщений о прекращении работы магазинов некоторых сетей. Рассказываем подробнее о том, что может провоцировать людей скупать хлеб.

Почему люди покупают больше хлеба, чем обычно?

Некоторые сети супермаркетов имели проблемы из-за отсутствия света, поэтому приостанавливали свою работу. Для жителей микрорайонов это может создавать неудобства, особенно в условиях морозов, поэтому люди делают запасы. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал экономист Олег Пендзин.

Смотрите также Закрытие супермаркетов в Киеве из-за генераторов: что это значит для бизнеса и как влияет на цены

По мнению Олега Пендзина, в Киеве речь не идет об ажиотажном спросе или дефиците пищевых продуктов, а на поведение потребителей больше влияют трудности с передвижением по городу.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Наверное, в соседнем микрорайоне стоят "Сильпо" или "АТБ" где-то рядом, какие-то небольшие магазинчики работают. Теоретически доступиться можно, но надо ехать далеко или недалеко, или идти пешком. Не всегда это удобно. Поэтому возникает момент физического доступа к пищевым продуктам. Человек, который идет 2 – 3 квартала или садится на какой-то общественный транспорт и доезжает, психологически понимает, что ему будет трудно идти в следующий раз, и он покупает дополнительно еще для того, чтобы лишний раз не выползать из дома.

На днях в Киеве из-за сложной ситуации с электроснабжением появилась информация о закрытии супермаркетов из-за перегрузки генераторов. В частности сеть "NOVUS" обнародовала сообщение, где сообщила о трудном положении из-за перебоев со светом, вследствие чего отдельные магазины могут временно прекращать работу.

Некоторые проблемы также имело "Сильпо", а такие сети как "АТБ" и "Аврора" сообщили, что работают в штатном режиме.

Обратите внимание! Правительство взяло под контроль ситуацию с супермаркетами в Киеве. Для обеспечения горожан продуктами питания координируют работу с ритейл-сетями.

Усложняют ли работу генераторов морозы?

Как рассказывал в комментарии 24 Каналу эксперт в сфере энергетики Святослав Павлюк, преимущественно эксплуатация дизельных генераторов может сопровождаться проблемами в двух случаях: из-за топлива или недостатка ухода.

Святослав Павлюк Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Вероятно, и коммунальные предприятия, и коммерческие, закупали дизель в резерве, и этот дизель, скорее всего, был летний, и он просто банально запарафинился и надо с ним что-то сделать. Потому что это был не зимний дизель, есть проблемы с этими генераторами. Других проблем, в принципе, возникать не должно.

Если генератор имеет нормальный моторесурс и регулярное обслуживание, например замену масла, с его работой не должно возникать проблем, говорит эксперт.

Зато Святослав Павлюк обратил внимание на то, что цена электроэнергии, произведенной генератором, является в разы больше, чем из сети. Поэтому в случае нерентабельности работы, бизнес может останавливать использование альтернативных источников питания.

Какие потери несут бизнесы из-за отключения света?

Во время отключений света супермаркеты переходят на альтернативные источники питания. Однако во время морозов расходы на отопление являются более существенными , чем на освещение торговых площадей.

, чем на освещение торговых площадей. Также дополнительных расходов требует поддержка сохранения пищевых продуктов. Речь идет об охлаждении и замораживании продуктов.

В итоге дополнительные расходы на работу в условиях отключений заложат в цены на товары для потребителей, поэтому в супермаркетах возможно некоторое подорожание.

Какова ситуация со светом и отоплением в Киеве?