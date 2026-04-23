Доплата за стаж: кто получит специальную надбавку в 2026 году

Украинцам предусмотрена специальная надбавка за стаж. Она предоставляется, если он сверхурочный. Кто именно имеет право на такую доплату, читайте также.

Когда предоставляется доплата за сверхурочный стаж?

Доплата за сверхурочный стаж рассчитывается, зависимости от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, сообщает ПФУ.

Для неработающих пенсионеров, которые имеют страховой стаж сверх установленной нормы (30/35 или 20/25 лет), перечислена доплата за сверхнормативный стаж. За каждый полный год такого стажа пенсия увеличивается на 1% от 2 595 гривен,

– сообщает ПФУ.

2 595 гривен это и есть прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. То есть, доплата составляет – 25,95 гривны.

Важно! Нужно понимать, что это доплата за 1 год. То есть, указанное значение надо умножить на количество сверхурочных лет.

Заметим, для работающих пенсионеров условия несколько иные. Они получают надбавку за сверхурочный стаж на основе прожиточного минимума, который был на момент назначения пенсии.

Доплата для таких лиц может быть пересчитана. Но это произойдет уже после увольнения.

Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию в 2026 году?

Чтобы уйти на пенсию, нужно приобрести достаточно стажа. Минимум устанавливается в зависимости от возраста, сообщает ПФУ.

По состоянию на 2026 год, требования следующие:

чтобы уйти на пенсию в 60 лет , в этом году нужно приобрести, как минимум – 33 года страхового стажа;

, в этом году нужно приобрести, как минимум – 33 года страхового стажа; в 63 года – 23 года страхового стажа;

– 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

