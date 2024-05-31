Правительство повысило стоимость электроэнергии для населения

Новый тариф на электроэнергию подорожал почти вдвое. Цена останется единой для всех независимо от объема потребления.

Как вырос тариф на свет

С 1 июня будет действовать единая цена за свет для потребителей – это 4,32 гривны за киловатт-час. Решение принял Кабмин на заседании 31 мая, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Новая стоимость установлена до 1 мая 2025 года. Соответственно семья со средним потреблением электроэнергии в 168 киловатт ежемесячно будет платить за свет теперь где-то 725 гривен вместо 443 гривны.



Проект решения КМУ / Скриншоты по телеграмм-каналу Ярослава Железняка

Кроме того, произошли изменения для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах, в частности, в жилых домах гостиничного типа, квартирах, оборудованных электроотопительными установками.

до 2 000 потребленных киловатт в месяц – 2,64 гривны,

– 2,64 гривны, более 2000 киловатт в месяц – 4,32 гривны.

Почему стоимость выросла

Ранее в СМИ говорилось, что повышение тарифа на электроэнергию будет составлять почти 5 гривен, а именно 4,80 гривны за киловатт-час.

Как рассказал 24 Каналу инвестиционный банкир Сергей Фурса, тариф в 2,64 гривны за киловатт мог покрыть только доставку электроэнергии. В то же время снабжение получалось нулевым.

Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Это яркий пример популизма, никак не корреспондирующий с реальной ситуацией. Особенно на фоне того, что сейчас по системе избивали россияне, они разрушили много генерирующих мощностей, в том числе и государственных.

По словам эксперта, государственные компании перекрывали тариф для населения. Однако для того чтобы удержать нынешнюю цену их ресурсов уже недостаточно.

Более того, после атак россиян по энергетике Украины энергетические предприятия сами нуждаются в дополнительном финансировании для восстановления.

Как вырос тариф на свет для бизнеса

С 1 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

В комментарии 24 Канала эксперт Олег Попенко отметил, что цены выросли в мае по отношению к апрелю где-то на 24 – 26%, а по отношению к июню к маю – еще на 25% ориентировочно вырастут.

Но это еще не все. Ожидается рост стоимости распределения и стоимости передачи, то есть услуги Укрэнерго вырастут ориентировочно на 20%. Также это касается облэнерго, но точных подсчетов еще нет,

– говорит эксперт по ЖКУ.

Следовательно, для бизнеса свет подорожает в целом на минимум 50%, добавляет Попенко.