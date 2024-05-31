Почему повысят тариф

В комментарии 24 Канала инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что действующий тариф на свет не является рыночным. Цена 2,64 гривны за киловатт для населения может покрыть только доставку электроэнергии.

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Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Текущий тариф позволяет перекрывать только доставку электроэнергии. А поставка, де-факто, получается нулевой. Это яркий пример популизма, который никоим образом не корреспондирует с реальной ситуацией. Особенно на фоне того, что сейчас по системе били россияне, они разрушили много генерирующих мощностей, в том числе и государственных.

Фурса отметил, что тариф для населения перекрывают именно государственные компании и их ресурса недостаточно, чтобы удержать нынешнюю цену электроэнергии. Более того, энергетические предприятия сами сейчас нуждаются в дополнительном финансировании для восстановления после атак россиян.

Напомним! СМИ, опираясь на информацию из внутренних источников, сообщили, что правительство планирует повысить тариф на электроэнергию до 4,80 гривен за киловатт-час.

Повлияет ли рост тарифа на отключения

Из-за увеличения тарифа отключений не станет меньше. Фурса отмечает, что ремонт это длительный процесс и рост стоимости электроэнергии не станет причиной мгновенной устойчивости энергосистемы. Однако, в будущем, это поможет избежать таких сильных разрушений.

Долгосрочно это увеличит устойчивость нашей системы, сделает меньше рисков при дальнейших атаках и позволит больше восстановить со временем. Опять же, это время, понятно, что это не одна неделя, даже не один месяц,

– уточняет Фурса.

Заметьте! По прогнозам банкира, отключения могут продолжаться в течение следующих нескольких лет.