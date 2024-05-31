Чому підвищать тариф

У коментарі 24 Каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що чинний тариф на світло не є ринковим. Ціна 2,64 гривні за кіловат для населення може покрити лише доставку електроенергії.

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Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Поточний тариф дозволяє перекривати тільки доставку електроенергії. А постачання, де-факто, виходить нульовим. Це яскравий приклад популізму, який жодним чином не кореспондує з реальною ситуацією. Особливо на тлі того, що зараз по системі били росіяни, вони зруйнували багато генеруючих потужностей, в тому числі і державних.

Фурса зазначив, що тариф для населення перекривають саме державні компанії і їхнього ресурсу недостатньо, аби втримати теперішню ціну електроенергії. Щобільше, енергетичні підприємства самі зараз потребують додаткового фінансування для відновлення після атак росіян.

Нагадаємо! ЗМІ, спираючись на інформацію з внутрішніх джерел, повідомили, що уряд планує підвищити тариф на електроенергію до 4,80 гривень за кіловат-годину.

Чи вплине зростання тарифу на відключення

Через збільшення тарифу відключень не стане менше. Фурса наголошує, що ремонт це довготривалий процес і зростання вартості електроенергії не стане причиною миттєвої стійкості енергосистеми. Однак, у майбутньому, це допоможе уникнути таких сильних руйнувань.

Довгостроково це збільшить стійкість нашої системи, зробить менше ризиків при подальших атаках і дозволить більше відновити з часом. Знову ж таки, це час, зрозуміло, що це не один тиждень, навіть не один місяць,

– уточнює Фурса.

Зауважте! За прогнозами банкіра, відключення можуть тривати протягом наступних декількох років.