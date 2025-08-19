После атаки дронов остановить работу вынужден еще один крупный нефтеперерабатывающий завод в России. На этот раз украинские беспилотники поразили Сызранский НПЗ.

Почему завод остановил работу?

Пораженный НПЗ расположен в Самарской области России и принадлежит компании "Роснефть", сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

По информации издания, из-за атаки беспилотников на Сызранском заводе повреждена одна из двух установок, выполняющих первичную переработку нефти АВТ-6.

Повреждено оборудование, которое обеспечивает 70% мощности НПЗ – перерабатывает 17 100 тонн нефти в сутки.

Ремонтировать установку как минимум до конца августа.

Важно! СМИ отмечают, ссылаясь на источники на предприятии, что завод может попытаться ввести в работу вторую установку – АВТ-5. Однако ее мощность значительно меньше – около 7 100 тысяч тонн в сутки.

Что известно об атаке дронов на НПЗ?

Генеральный штаб ранее подтвердил, что Сызранский НПЗ был поражен усилиями Сил специальных операций ВСУ и других подразделений Сил обороны. Российский завод подвергся атаке в ночь на 15 августа.

Поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России, который является одним из крупнейших в системе “Роснефти”. Цель поражена, зафиксированы пожар и взрывы,

– заявили в Генштабе.

Перед этим украинские дроны остановили еще один крупный нефтеперерабатывающий завод в России. ПАО "Лукойл" в Волгограде после серии ударов беспилотников прекратил загружать нефть.