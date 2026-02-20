Трамп пригрозил ввести новые глобальные пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет дополнительную пошлину в 10% на импорт из всех стран мира. Также он резко раскритиковал решение Верховного суда о незаконности ранее введенных тарифов.

Трамп возмутился решением Верховного суда и решил ввести дополнительные тарифы. Об этом стало известно из брифинга в Белом доме.

Что заявил Трамп о новых пошлинах для всего мира?

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении установить универсальную пошлину на уровне 10% в дополнение к действующим тарифам. По его словам, такое решение станет ответом на постановление Верховного суда США, который признал введенные им импортные пошлины незаконными.

Все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохраняются, несмотря на решение Верховного суда США,

– сказал он.

Трамп выразил "глубокое разочарование" вердиктом и заявил, что ему "стыдно за некоторых членов суда". Он также утверждает, что суд якобы находился под влиянием иностранных интересов.

Президент США также раскритиковал судей-демократов, заявив, что они автоматически голосуют против его инициатив, как и демократы в Конгрессе. По его мнению, оппоненты выступают против всего, что, как он считает, делает Америку "сильной и снова великой".