Как изменится тариф на газ для бытовых потребителей с 1 мая

Нынешний тариф на газ должен был действовать до конца апреля. Соответственно, с мая ожидался пересмотр цен.

Вырастет ли тариф на газ с 1 мая

Тариф на газ для бытовых потребителей не изменится с начала мая 2025 года по решению правительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Нынешние тарифы будут действовать еще как минимум 6 месяцев. В частности, у "Нафтогаза" стоимость газа и в дальнейшем будет составлять – 7,96 гривны за кубометр.

Напомним! "Нафтогаз" стал поставщиком последней надежды (ППН). Сейчас этот регулятор обслуживает более 90% украинских потребителей.

Часть граждан обслуживается другими поставщиками. У них стоимость топлива колеблется в пределах 7,70 – 9,99 гривны за кубометр. Тарифы на газ у этих регуляторов также не изменятся в мае.

Обратите внимание! Украинцам также нужно отдельно оплачивать доставку газа. Этот платеж рассчитывается индивидуально на целый год. Соответственно, в мае он не будет претерпевать изменений.