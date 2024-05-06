Рост тарифов весной: сколько сейчас стоит куб газа
6 мая 2024, 10:00Читати новину українською
Источник:"Нафтогаз"
Тариф на газ зависит от регулятора. Сейчас цена за куб колеблется от 7,7 до 9,9 гривны.
Как изменится тариф в "Нафтогазе"
Компания "Нафтогаз" выступает поставщиком последней надежды и обслуживает около 98% украинских потребителей. Сейчас тариф этого регулятора составляет 7,96 гривны за кубометр.
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"Нафтогаз" будет сохранять указанную цену в тарифном плане "Фиксированный" еще минимум год. Такому решению способствовал мораторий, внедренный для сохранения нынешних тарифов на ЖКУ.
В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.
Как изменятся тарифы у других регуляторов.
Информация об изменении тарифов у других регуляторов – отсутствует. Пока что они будут оставаться такими же.