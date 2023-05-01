Нафтогаз обнародовал тариф для населения на следующие 12 месяцев
1 мая 2023, 10:01Читати новину українською
Источник:НАК "Нефтегаз"
Газопоставщик Нафтогаз обнародовал тариф для своих потребителей на следующие 12 месяцев. Тариф будет относиться к 98% населения Украины.
Тариф на газ от Нафтогаз
В Нафтогазе сообщили, что зафиксировали текущий тариф в 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 год.
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Также там напомнили, что счет за газ нужно платить до 25 числа месяца, следующего за расчетным.Напомним! В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения (бытовых потребителей). Соответственно, цена не должна увеличиваться и быть зафиксированной на уровне тарифа, который действовал таном на 24 февраля 2022 года.
Потребители тарифа от Нафтогаза
В связи с войной ряд поставщиков перестал предоставлять свои услуги потребителям, поэтому большую часть украинцев перевели на тариф от НАК "Нефтегаз", выполняющего роль поставщика последней надежды (ПОН). В настоящее время Нафтогаз поставщик для 98% населения.
Как изменить поставщика газа
- Выбрать компанию, чьими услугами вы хотите воспользоваться.
- Подать заявление-присоединение к новому поставщику (он может попросить и другие документы).
- Получить ответ от нового поставщика и дату, когда начнет поставлять газ.
- Оплатить финальный счет от старого поставщика.