Некоторые украинцы будут получать газ по льготной цене от Нафтогаза

Согласно постановлению Кабмина, общежития будут получать газ от Нафтогаза по льготной цене. Тариф будет действовать до 31 марта 2023 года.

Льготный тариф на газ для общежитий

Нафтогаз будет поставлять газ для жителей общежитий по цене 7,42 гривны за кубометр с учетом НДС, но без стоимости доставки. Напомним, что стоимость доставки у каждого поставщика разная.

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С 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года включительно "Нафтогаз Украины" осуществляет поставки природного газа предприятиям, учреждениям, организациям, на балансе которых находятся общежития (и/или другие жилые здания, в которых постоянно или временно проживают бытовые потребители), в объемах и для целей обеспечения природным газом бытовых потребителей, проживающих в общежитиях,

– говорится в сообщении поставщика. Тарифы на распределение газа / Инфографика 24 канала Как получить газ по льготной цене В Нафтогазе рассказали также, что главное условие поставки природного газа таким предприятиям, учреждениям, организациям – это письменное обращение к Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и предоставление справки, подтверждающей пребывание на их балансе общежития (и/или другого жилого здания, в котором постоянно или временно проживают бытовые потребители).

Тарифы для бытовых потребителей

Для тех, кто не менял годовой фиксированный тариф на месячный, с 1 ноября ничего не изменится. Потребители и дальше будут платить за газ по уже привычному для них тарифу. Также не изменится стоимость доставки газа.