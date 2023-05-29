Тариф на газ: глава "Нафтогаза" озвучил цену до конца 2024 года

В связи с военным положением "Нафтогаз" не будет менять тариф для своих клиентов как минимум до 1 мая 2024 года. Он составит 7,96 гривны за кубометр.

"Нафтогаз" зафиксировал тариф

Тариф "Фиксированный" в 7,96 гривны за кубометр начал действовать 1 мая 2023 года. Примечательно, что до этого компания оценивала стоимость газа в ту же сумму.

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Как пояснил председатель правления компании Алексей Чернышов, причины этого:

военное положение;

экономическая ситуация.

Для бытовых клиентов цена газа остается неизменной – 7,96 гривны за кубометр с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно. Это решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине,

– отметил Чернышов.

Как изменить поставщика газа

В целом в Украине сейчас функционирует только 9 поставщиков, что существенно меньше, чем до полномасштабной войны. Цена кубометра газа у них сейчас колеблется от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр.

Для того же, чтобы изменить поставщика, необходимо:

выбрать компанию, чьими услугами вы хотите воспользоваться;

подать заявление-присоединение к новому поставщику (он может попросить и другие документы);

получить ответ от нового поставщика и дату, когда начнет поставлять газ;

уплатить финальный счет от старого поставщика.

Обратите внимание! В Украине действует мораторий на повышение тарифов. Он относится и к цене газа для бытовых потребителей. Так что тариф будет оставаться неизменным до конца войны и еще в течение 6 месяцев после этого.